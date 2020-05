Uhapšen novinar CNN-a dok je uživo izvještavao sa protesta u Mineapolisu

Policija u Minesoti uhapsila je novinara CNN-a dok je izvještavao uživo sa protesta u Mineapolisu, bez obrazloženja. Reporter i troje članova policija je odvela sa lisicama na rukama, javljaju svjetski mediji.

Reporter Omar Himenez, inače Afroamerikanac, neposredno prije hapšenja izvještavao je o hapšenju jednog demonstranta, a potom ga je opkolilo više od 10 policajaca.

“Pomjerićemo se gdje nam kažete”, rekao je Omar policajcima, ali su ga potom uhapsili kao i članove njegove ekipe – dok je bio uživo u programu.

CNN je kasnije objavio da je direktor te medijske kuće Adam Zaker razgovarao s guvernerom Minesote Timom Volcom, koji se izvinio i rekao da radi na tome da ekipa hitno bude puštena na slobodu.

Minnesota police arrest CNN reporter and camera crew as they report from protests in Minneapolis https://t.co/oZdqBti776 pic.twitter.com/3QbeTjD5ed