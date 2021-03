Udruženje ugostitelja traži od Vlade KS da im nadoknadi gubitke

Iz Udruženja ugostitelja Kantona Sarajevo uputili su dopis premijeru Kantona Sarajevo Edinu Forti i ministru privede KS Adnanu Deliću, sa zahtjevom da uposlenici u ugostiteljskom sektoru dobiju plaće i da im se uplati penziono i doprinosi zbog djelimičnog lockdowna koji je bio na snazi od petka u 20 sati do jutros u 7 sati.

Kako navode, ovaj zahtjev se odnosi i na zanatlije, prodavaće voće i povrća na pijacama, muzičare koji ne dobivaju isplate od AMUSA i nisu stranački aktivni.

Traže i da im se isplati novac koji izdvajaju za kirije. Zahtijevaju i isplatu dobiti koju su imali u 2019 god. kao što je to Federalna vlada uplatila hotelijerima i turističkim poslovnicama na osnovu njihovog poslovanja 2019. godine.

– Sve to je Federalna vlada uplatila i to pozamašnu milionsku sumu hotelijerima i turističkim poslovnicama, kad su sve zatvorili. Pošto sada nas ne zatvara Federalna vlada, već Kanton Sarajevo onda neka nas oni i isplate. Jer neki kantoni su otvoreni i mi se sada moramo žaliti onima od kojih smo i zatvoreni, a to je gospodin Premijer Edin Forto sa kantonalnim kriznim štabom i njegovom vladom – navodi u pismu predstavnik Udruženja Denis Stojnić.

Dodaje kako danas očekuju sastanak i upućuju pohvale Vladi KS što želi da nabavi vakcine.

