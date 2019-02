‘Udala sam se za tatu moje frendice. Sad sam joj maćeha’

27-godišnja Taylor iz Arizone upoznala je oca svoje najbolje prijateljice i unatoč velike razlike u godinama, odmah je osjetila privlačnost. Par je u vezi pet godina, a prošle godine su se vjenčali…

Taylor je 27-godišnjakinja iz Arizone koja se udala za Kerna (52), dvostruko starijeg oca svoje najbolje prijateljice Amande (30).

Upoznali su se preko Amande i kako kaže, to je bila ljubav na prvi pogled.

– Odmah sam pomislila da je jako zgodan. Bili smo u baru i počeli smo flertovati – priznala je.

– Kad smo se upoznali, radila sam s njegovom kćeri, ona je moja najbolja prijateljica i već je bila udana. Ja sam bila u vezi s nekim drugim – objasnila je Taylor za New York Post.

Na početku joj je bilo čudno što se počela viđati s ocem svoje prijateljice, no s vremenom se opustila. U vezi su pet godina, a par se vjenčao u svibnju prošle godine, piše 24sata.hr.

– Shvatili smo da imamo toliko toga zajedničkog. Mislim da ni on i ja nismo očekivali da ćemo se vjenčati. Pretpostavljali smo da će to biti tek prolazna romansa – objasnila je.

– I moji roditelji su bili zabrinuti. Moja majka je bila prilično uzrujana zbog toga što je Kern Amandin otac, no oboje su znali da ja više volim starije muškarce. Nakon nekog vremena, pomirili su se sa situacijom i prihvatili njihov brak.

Nepoznati ljudi primjećuju razliku u godinama. Kada su došli potpisati ugovor za kupnju kuće, javni bilježnik je rekao: ‘Vaša kćer treba ispuniti ovaj obrazac i potpisati se’. No Taylor se ne uzrujava previše zbog takvih situacija.

Njihov brak uspoređuje s brakom između Catherine Zeta-Jones i Michaela Douglasa, koji imaju sličnu razliku u godinama.

– Zeta Jones ima smeđu kosu, a on je prosijed, baš kao i nas dvoje. Jedino, Kern je puno zgodniji od Michaela Douglasa – ističe Taylor.

– Ljudi nam govore da smo super par – dodaje.

– Jednostavno smo se našli, volimo istu glazbu, oboje smo stare duše. Zaljubila sam se u njega zbog njegove osobnosti, to ga je privuklo k meni. Duhovit je, otvoren, volimo se zabavljati. A on je uvijek bio jako šarmantan – priča Taylor.

Osim toga, obožavam njegov stil, obrazovan je, pametan i uspješan rekla je.

Što se tiče budućnosti, razgovarali su o mogućnosti da će Kern umrijeti prije nje.

– Bili smo kod odvjetnika za oporuke, to nije nešto što žene u srednjim dvadesetima moraju obavljati i to mi je bilo jako teško. Ali tko zna što se može dogoditi. Nikad ne treba računati na sutra. Možda baš ja sutra poginem u nekoj glupoj nesreći – priča Taylor.

Par ne planira imati djecu.

– Ne želim mijenjati ovaj dio svojeg života, iskreno uživam u životu, volim to što imamo slobodu za putovanja i zabavu – obrazložila je.

Kern, inače penzioner, kaže da ih ljudi ne bi smjeli osuđivati zbog razlike u godinama.

– Nisam se suzdržavao od početka, a moja kćer Amanda, bila ona toga svjesna ili ne, u velikoj je mjeri zaslužna za naše upoznavanje. Ni ja ni Taylor nismo očekivali da će se to među nama razviti u ozbiljnu vezu. No kad se to dogodilo, zauzeo sam stav da sam u životu već jako puno napravio za svoju djecu i da ih se ne treba ticati moj odabir partnerice – objasnio je Kern.

– Ako su ljudi sretni i kliknu, to je samo njihova stvar. Ako to netko osuđuje, nek ide k vragu – zaključuje.

Autor: 24sata.hr