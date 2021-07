Učesnici Marša mira iz Sarajeva krenuli za Potočare

Grupa građana jutros je u organizaciji Udruženja “Svjedoci svog vremena” krenula od Spomen-obilježja ubijenoj djeci opkoljenog Sarajeva 1992–1995 na deseti “Marš mira Sarajevo – Nezuk – Srebrenica”, pod nazivom “Marš sjećanja na žrtve genocida zaštićene zone Ujedinjenih nacija”, javlja Anadolu Agency (AA).



Pohodit će osmodnevni put dug više od 280 kilometara koji će prepješačiti u spomen na hiljade Srebreničana koji su jula 1995. godine prešli put od skoro 100 kilometara da bi pronašli spas u Tuzli.



Jedan od organizatora Marša Muhamed Papić izjavio je da ove godine iz Sarajeva kreće 18 učesnika.



“Deseti put zaredom idemo iz Sarajeva do Nezuka i onda se priključujemo tradicionalnom Maršu mira. Iz Sarajeva će krenuti 18 učesnika, a u Nezuku će nam se priključiti još pet kolega. Imamo ljude iz Bihaća, Travnika, dvojicu prijatelja iz Turske i iz Sarajeva”, rekao je Papić novinarima.



Napomenuo je da je će i ove godine ići ustaljenom trasom kao i prethodnih.



Organizatori su izjavili da su, poštujući sve epidemiološke mjere, ove godine odlučili ograničiti broj učesnika Marša.



Dodali su da ovaj pohod organiziraju u znak sjećanja na nevino ubijene građane iz Srebrenice, ali i one iz mjesta koje će posjećivati na tom putu.



Prema planu, učesnici će u subotu noćiti na planinama Ozren, Ponijeri, Javorje, Jelovo brdo te će u srijedu, 7. jula stići u Nezuk kako bi se dan kasnije priključili tradicionalnom Maršu mira Nezuk – Potočari 2021.



Na ovaj način žele doprinijeti jačanju osjećaja zajedništva, pripadnosti, odgovornosti i povezanosti te odati počast nevino ubijenima, kako se genocid više nikada i nikome ne bi dogodio.



Organizatori su se zahvalili svima koji su prepoznali njihov trud i pomogli u organizaciji ovog zahtjevnog pohoda.



Inače, u mezarju Memorijalnog centra Srebrenica – Potočari 11. jula ove godine bit će ukopani posmrtni ostaci devetnaest žrtava genocida počinjenog 1995. godine u Srebrenici.



U mezarju Memorijalnog centra Potočari – Srebrenica ove godine bit će ukopani: Vejsil (Abdulah) Hamzabegović rođen 1939. godine, Muhidin (Mujo) Mehmedović rođen 1977, Fikret (Ramiz) Kiverić rođen 1978, Ramiz (Rizvo) Selimović rođen 1951, Esnaf (Zurijet) Halilović rođen 1976, Zilha (Edhem) Delić rođena 1971, Muamer (Osman) Mujić rođen 1976, Mehmed (Mustafa) Beganović rođen 1947, Hajrp (Ramo) Aljić rođen 1944, Jusuf (Hajro) Aljić rođen 1967, Zajim (Mujo) Hasanović rođen 1968, Asim (Husejin) Nukić rođen 1971, Azmir (Aziz) Osmanović rođen 1979, Nezir (Rešid) Dautović rođen 1969, Ibrahim (Suljo) Avdagić rođen 1950, Jusuf (Adem) Halilović rođen 1948, Salih (Džanan) Džananović rođen 1955, Meho (Salih) Karahodžić rođen 1939. i Husein (Ibrahim) Kurbašić rođen 1932.



U Memorijalnom centru Srebrenica – Potočari, do sada su ukopane 6.652 žrtve genocida počinjenog u julu 1995. godine, dok je na drugim lokacijama, a prema željama porodica žrtava, ukopano još 237 žrtava genocida. Još uvijek se traga za oko 1.000 žrtava genocida.

Autor: AA / Vijesti.ba / Foto: Fena