Ubistvo Džordža Flojda diglo svijet na noge: Protesti od Vašingtona do Seula

Smrt Džordža Flojda (Georgea Floyda), Afroamerikanca koji je umro usljed policijske brutalnosti prilikom hapšenja u Minesoti, 25. maja, potaknuo je proteste širom Sjedinjenih Američkih Država (SAD), ali i svijeta.

Protiv Dereka Čavina (Chavina), policajca za kojeg tužioci kažu da je držao koljeno na vratu Flojda gotovo devet minuta, podnesena je tužba za ubojstvo drugog stepena. Još trojica njegovih kolega optuženi su za pomaganje i podržavanje ubistva. Sva četvorica službenika su otpuštena.

Tokom jučerašnjih protesta guverneri u 32 države i Vašingtonu, aktivirali su više od 32.400 pripadnika Nacionalne garde.

Gradonačelnik Mineapolisa izviždan



Gradonačelnik Mineapolisa Džejkob Frej (Jacob Frey) izbačen je iz protesta nakon što je rekao da ne podržava uklanjanje policije.

Demonstrant je pitao Freja podržava li odbranu od policijske uprave, međutim, on nije odgovorio na to pitanje i umjesto toga rekao je da “ne podržava potpuno uklanjanje policije.”

Velika skupina demonstranata okupila se i u blizini Bijele kuće koja je posljednjih dana dobila nove zaštitne ograde po naredbi američkog predsjednika Donala Trampa (Trump). Demonstranti su skandirali: Iselite ga odavde! Iselite ga!

Nisu izostale ni psovke. Hiljadama ljudi na ulicama Vašingtona pridružila se i Mjurijel Bouser (Muriel Bowser), gradonačelnica Vašingtona. A na Twitteru je pozvala građane da glasaju protiv Trampa na izborima u 11. mjesecu.

Građani su izašli na ulice širom svijeta, od Pariza do Seula.

U skoro svim većim svjetskim gradovima na ulicama su se okupile hiljade ljudi. Više o protestima u svijetu čitajte ovdje.

Zabilježeni su i neredi u kojima je bilo i povrijeđenih, policija je u nekoliko gradova patrolirala na konjima, detaljnije o neredima, pročitajte ovdje.

Jacob Frey, Minneapolis Mayor, getting booed out of a protest for not vowing to defund the police. #GeorgeLloyd #JacobFrey #DefundPolice #minneapolis #BlackLivesMattters #minnesota pic.twitter.com/zggLSpflY6