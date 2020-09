U zasjedi upucani policajci u Los Angelesu

DVOJE policajaca iz Los Angelesa oporavljaju se u bolnici nakon što su upucani u, kako su iz policije opisali, zasjedi.

Snimka incidenta prikazuje osobu kako se približava policijskom vozilu, prije nego što je otvorila vatru te potom pobjegla.

Nepoznati su identiteti upucanih policajaca, ali neslužbeno se doznaje da je riječ o 31-godišnjoj ženi i 24-godišnjem muškarcu. Policajka je upucana u čeljust i ruke, bila je u kritičnom stanju, ali je sada stabilno nakon uspješne operacije, kazali su iz policije u nedjelju. Muškarac, njezin kolega, upucan je u čelo, ruku i šaku, a njegovo stanje je opisano kao “alarmantno”, javlja ABC News.

Šerif losanđeleške policije Alex Villanueva ovaj čin nazvao je kukavičkim, a osumnjičena osoba je još uvijek u bijegu.

“Ovo je samo mračni podsjetnik na to da je ovo opasan posao. Akcije, riječi imaju posljedice i naš posao ne postaje lakši jer ljudi ne vole provođenje zakona”, rekao je šerif Villanueva.

Policija iz Los Angelesa objavila je da nudi 100.000 dolara nagrade onome tko joj dostavi bilo kakvu informaciju o zasad nepoznatom napadaču.

Prosvjednici blokirali ulaz u hitnu, uhićena novinarka, sve je snimila

Prosvjednici su uzvikivali parole protiv policije i blokirali ulaz u hitnu pomoć u kojoj su bila dvojica ozlijeđenih policajaca, priopćili su iz policije, ali otkrili su i svjedoci. Dvoje ljudi je uhićeno, uključujući i novinarku za koju policija tvrdi da je pokušala ometati uhićenje druge osobe koja se nije identificirala kao pripadnik medija.

Reporterka Josie Huang sve je snimila, a njezin poslodavac, lokalni radio NPR, istaknuo je da je “zgrožen policijskim uhićenjem”.

Snimku incidenta prenio je na svom Twitteru i predsjednik Donald Trump uz komentar: “Životinje koje treba jako udariti.”

Njegov demokratski protivnik na predstojećim izborima kazao je da moli za policijske službenike kako bi se što prije oporavili.

“Ova hladnokrvna pucnjava je nesavjesna i počinitelj mora biti izveden pred lice pravde”, tvitao je.

“Nasilje bilo koje vrste je pogrešno; oni koji ga čine trebaju biti uhvaćeni i kažnjeni.”

Statistika FBI-ja otkriva da je u 2020. godini ubijeno gotovo 40 policajaca na dužnosti. Njih osam žrtve su ovakih zasjeda.

Update: The gunman walked up on the deputies and opened fire without warning or provocation. pic.twitter.com/cBQjyKkoxJ