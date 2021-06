U sudaru dva Golfa na magistrali poginuo 25-godišnji mladić

Na magistralnom putu Bijeljina – Ugljevik, u mjestu Zagoni, oko 00.30 sati dogodila saobraćajna nezgoda u kojoj je poginuo dvadesetpetogodišnji C.B.

U saobraćajnoj nezgodi učestvovala su tri putnička vozila i to “golf 4“, kojim je upravljao M. J., a koji je zadobio teške tjelesne povrede, vozilo „golf 4“, kojim je upravljao V. T. i vozilo “golf 6“,kojim je upravljao C. B., a u kojem su se pored suvozača G. E. nalazila i dva putnika A.S. i Z.S.

Vozač vozila „golf 6“ C.B. od zadobijenih povreda u saobraćajnoj nezgodi preminuo je u Medicinskom centru Bijeljina, dok su ostale osobe koje su bile u vozilu zadobile tjelesne povrede o čijem se stepenu ljekari nisu izjasnili i zadržane su na bolničkom liječenju.

Službenici Policijske stanice za bezbjednost saobraćaja Bijeljina izvršili su uviđaj na licu mjesta.

O svemu je obavješten i dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini, koji je naložio preduzimanje svih potrebnih mjera i radnji kako bi se utvrdio tačan uzrok koji je doveo do ove teške saobraćajne nezgode.

U vremenu od 00.30 do 03.00 sati saobraćaj je bio obustavljen na spomenutoj dionici puta, te se odvijao preko alternativnih pravaca, saopćeno je iz MUP-a RS.

Autor: Fokus.ba