U Srbiji zabranjen izlazak starijima od 65 godina, niko ne smije na ulicu od 20 do 5 sati

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je kazao da se Srbija suočava sa nevjerovatnim izazovima kao i druge zemlje u Evropi.

On je dodao da u skladu sa tim i činjenicama da nijesu uspjeli da obezbjede punu disciplinu da smanje ugroženost za stanovništvo.

“Od sjutra ujutru od 10 časova apsolutno je zabranjen izlazak na ulicu u urbanim sredinama svim licima starijim od 65 godina, a u seoskim sredinama starijim od 70 godina”, rekao je on.

Kako je kazao, najveća žarišta su Beograd, Kikinda i Niš, a nešto manje Čačak.

“Organizovaćemo lokalne samouprave svuda gdje je to moguće, pokušaćemo da do svih domova dođemo preko mladih ljudi od 25 do 26 godina”, kazao je on.

Pojasnio je da na ulicu mogu da izađu oni koji rade treću smjenu.

Vučić je rekao da će biti otvorene prodavnice i supermarketi nedeljom ujutru od četiri do sedam sati pod posebnim pravilima, gdje će svi dobiti maske i razmak između njih.

“Time garantujemo da niko ne može da ostane gladan i bez potrebština za život. Od sjutra od 20 sati do pet ujutru zabrana kretanja svim licima”, rekao je on.

Vučić je zamolio građane da razumiju rigorozne mjere

“Vojska Srbije će preuzeti sve granične prelaze i migrantske centre i bolnice, i mora da bude naoružana jer mora da zaštiti ljekare”, pojasnio je Vučić. On je pojasnio da će roditelji koji nemaju način da rade i čuvaju djecu imati posebnu povlasticu.

“Majke djece do 12 godina će imati punu platu i mogu da ostanu uz svoju djecu”, rekao je on.

Što se tiče mjere zabrane kretanja, on je kazao da že kafići raditi, ali da je mera propisana tako da razmak među gostima mora da bude dovoljan.

Prema 1.763 osobe koje bi trebalo da budu u izloaciji nisu pronađene kod kuće.

Kazao je da je Narodna banka Srbije stavila moratorijum na kamate za plaćanje računa u februaru, martu, pa i u aprilu.

Vučić je rekao da “ništa drugo ne jedemo, već samo hleb imaćemo ga dovoljno”.

“U ovom trenutku imamo milion tona pšenice, ukupne zalihe u robnim rezervama su ogromne. Sve što se tiče hrane imamo više nego dovoljno”, rekao je Vučić.

On je podsjetio da će od 1. aprila plate zaposlenima u zdravstvu biti povećane za 10 odsto.

“U javnom sektoru niko neće dobiti otkaz, a plate neće padati uopšte”, istakao je on.

Dodao je da će za koji dan biti ukinut prevoz, a da će za radnike biti organizovan odlazak na posao.

“Želim da zahvalim zatvorenicima koji prave maske. Dobrovoljno su pristali i to zaista dobro rade. Hvala im na tome”, kazao je Vučić.

On je zahvalio Kini na pomoći i kazao da je razgovarao sa predstavnicima te države.

“Imali smo izvanredne razgovore večeras, želim da kažem da je moje obraćanje od prije dvije večeri naišlo na veliku pažnju. Mnoge kineske kompanije su nam se javile da nam pomognu. Oni nama šalju veliku pomoć, ja ne mogu da kažem tačno, takav je dogovor. Šalju nam svoje stručnjake”, rekao je predsjednik.

Prema njegovim riječima u četvrtak stižu kineski eksperti, a on će ih sačekati na aerodromu.

Vučić je zahvalio svima koji su učestvovali u pripremi nastave preko televizje, a djecu pozvao da uče.

“Dobićemo, ne mogu da kažem odakle i hiruške maske. Proizvode se u našoj zemlji, imamo tri fabrike, imaćemo i četiri. Što ćemo da kupimo, što da dobijemo preko 30 miliona maski. Jedini problem su dezinfekciona sredstva zbog repromaterijala”, kazao je on.

Predsjednik je upozorio da sve zavisi od medicinskih radnika i da Srbija raspolaže sa 6.000 mjesta u bonicama za zaražene koronavirusom.

“Sjutra u Lajpcigu preuzimamo jedan dio, u Kairu drugi dio respiratora da obezbijedimo dodatne količine. Ne želim da objašnjavam kako. U subotu očekujem najveću novu količinu kliničkih respiratora”, rekao je Vučić.

On je kazao da neće biti ograničenja korišćenja društvenih mreža, sem onoga što se tiče krivičnih djela, što je inače zakonom zabranjeno.

