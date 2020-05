U Sloveniji jedan novi slučaj zaraze, idući tjedan kreće putnički promet

U Sloveniji je u zadnja 24 sata potvrđen samo jedan novi slučaj zaraze koronavirusom, objavila je u četvrtak slovenska vlada, koja za idući tjedan najavljuje ponovno otvaranje putničkog prometa, željezničkog i autobusnog.

Ukupan broj potvrđenih zaraza u Sloveniji tako se popeo na 1449, a umrla je još jedna osoba zaražena Covidom-19 pa je sada broj preminulih 100.

Broj hospitaliziranih i oboljelih koji su na intenzivnim odjelima i dalje je u padu.Trenutno je hospitalizirano 52 bolesnika, jedan manje nego u prethodna 24 sata, a za jednog oboljelog smanjen je i broj onih na intenzivnim odjelima, gdje je sada 13 teže oboljelih.

U zadnja 24 sata provedeno je 1055 novih testova, a do sada je u zemlji ukupno provedeno skoro 60 tisuća testiranja briseva na prisutnost koronavirusa.

U srijedu su objavljeni i preliminarni rezultati serološkog testiranja na nacionalnom reprezentativnom uzorku, a testiranje uzoraka krvi ispitanika pokazalo je da je njih 3,1 posto već bilo u kontaktu s koronavirusom, te da imaju antitijela u krvi.

Uz mali broj preboljelih nužan velik oprez s mjerama, upozoravaju stručnjaci

Kako navode slovenski mikrobiolozi koji su proveli to istraživanje, rezultatima se može pretpostaviti da je u Sloveniji “preboljelo” Covid-19 bez simptoma od dva do četiri posto ukupne populacije, te da je virus i dalje prisutan.

Kako tumače, to znači da su mjere epidemiološke zaštite i pridržavanje propisanih mjera socijalnog distanciranja u skoro dva zadnja mjeseca dali dobre rezultate jer je spriječeno veliko širenje virusa na populaciju, ali da s relaksacijom mjera treba biti vrlo oprezan i da im treba pristupati postupno, posebno čuvajući najosjetljiviju populaciju starijih.

Slovenski epidemiolozi upozoravaju da drugi val epidemije potkraj ljeta nije isključen jer veći dio populacije nije razvio antitijela u kontaktu s novim koronavirusom, te da se ne može pouzdano utvrditi koliku zaštitu, odnosno imunitet, te na koji rok ta antitijela pružaju onima koji su bili u kontaktu s virusom, a osim toga još nema učinkovitog lijeka niti cjepiva.

Brzi testovi nisu sigurni i ne daju jamstvo

Ravnatelj mikrobiološkog instituta ljubljanskog Medicinskog fakulteta Miroslav Petrovec kazao je da medicinska struka ne preporučuje pristupanje tzv. brzim serološkim testovima na koronavirus radi putovanja u inozemstvo.

Kako je pojasnio takvi su testovi već na tržištu, ali nisu znanstveno evaluirani niti sigurni, te ne mogu biti jamstvo da se oni kojima su pokazali negativan rezultat na koronavirus ili postojanje antitijela ne mogu ubuduće zaraziti.

U sklopu postupne relaksacije epidemioloških mjera distanciranja slovenska vlada najavljuje za idući tjedan ponovno otvaranje putničkog prometa, željezničkog i autobusnog, ali s ograničenjima kako bi se izbjeglo da slobodniji promet u vršnim opterećenjima, odnosno “špicama” prometa, dovede do velikog porasta broja inficiranih.

