U Sloveniji 273 potvrđena slučaja zaraze koronavirusom

U Sloveniji je do utorka u 14 sati potvrđeno ukupno 273 slučaja zaraze koronavirusom, a ukupno je do sada testirano 7587 osoba, objavila je popodne slovenska vlada, što je 20 slučajeva više nego jučer.

Prioritet u budućim mjerama koje će se poduzimati bit će zaštita najranjivijih skupina za vrijeme trajanja epidemije te osiguranje kako bi država, infrastruktura i gospodarstvo i u takvim uvjetima mogli funkcionirati, kazao je novi slovenski premijer Janez Janša nakon sastanka državnog vrha i kriznog stožera. Do sada poduzete mjere će se dograđivati u ovisnosti od razvoja situacije, u dogovoru s medicinskom strukom i odlukama EU-a, istaknuo je.



Janša je zahvalio medicinskom osoblju, lokalnim zajednicama i drugim čimbenicima na velikim naporima koje ulažu u provedbi mjera i usporavanju zaraze, a kritičan je bio prema prethodnoj vladi, ocijenivši da je njegova ekipa zatekla loše stanje. Među najvećim problemima naveo je nedostatak zaštitnih sredstava i opreme koje je njegova vlada zatekla, osobito maski i respiratora za bolnice, što je sada prioritet koji vlada rješava pa će u idućih nekoliko dana većina potrebne opreme biti nabavljena.



Zaštitna sredstva najprije će dobiti bolnice, domovi umirovljenika i oni koji rade s kupcima, a tek kad to bude osigurano moglo bi se doći u situaciju kad će se moći ublažavati sada donesene rigorozne mjere, kazao je Janša.



Što se tiče testiranja na koronavirus, Janša je ocijenio da je problem što se s testiranjem počelo prekasno te da je s tim trebalo početi odmah nakon što je žarište postala susjedna Italija.



Krajem tjedna parlament bi po hitnom postupku, u drugoj fazi novih mjera vlade, trebao donijeti set zakona kako bi se olakšalo poslovanje poduzeća za vrijeme epidemije, kroz oslobađanje ili odgodu poreznih i drugih obveza, kako bi se zaštitila radna mjesta, a nakon toga će doći na red i “krovni zakon” za situaciju vezanu uz pandemiju virusa, a ovisan će biti o okruženju i odlukama Europske unije, izjavio je Janša.



“Sadašnja situacija u Sloveniji, Europi i svijetu neusporediva je s ikakvom drugom, poslije ove epidemije svijet će biti drukčiji”, kazao je Janša.



Predsjednik Borut Pahor kazao je nakon sjednice stožera i državnog vrha kako je siguran da će Slovenija i nakon krize s koronavirusom izaći kao pobjednik i da će kriza prije ili kasnije završiti, dok je predsjednik parlamenta Igor Zorčič pozvao na političko jedinstvo koje treba održati. Za rasprave o tome što se propustilo učiniti dosta je vremena, sada moramo djelovati jedinstveno, kazao je Zorčič, član Stranke modernog centra (SMC), druge najveće stranke u vladajućoj koaliciji.



Predsjednik te stranke i ministar gospodarstva Zdravko Počivalšek rekao je da će Slovenija u idućih nekoliko dana dobiti dostatne količine kirurških maski i maski za rad medicinskog osoblja tipa 2 i 3, da će vlada osigurati da mala, velika i srednja poduzeća prežive krizu i recesiju i održe radna mjesta, no ocijenio je da sada nije aktualno pitanje zatvaranja nekih velikih kompanija, kako predlažu sindikati.



Kazao je da je većina poduzeća već osigurala da njihovi radnici na radnom mjestu budu zaštićeni od zaraze te kao primjer naveo proizvođača kućanskih aparata Gorenje, prenosi Hina.

Autor: Fena