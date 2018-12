U Saboru pitaju Ljubića: Koji je interes Hrvata koalicija s Dodikom kojem je Mladić heroj

Saborski zastupnici danas neće raspravljati o Prijedlogu deklaracije Hrvatskoga sabora o položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini i europskom putu Bosne i Hercegovine. Neće raspravljati, no govorit će o njoj budući da ih se 36 prijavilo govoriti na tu temu.

Do formalne rasprave danas neće doći jer je odgođena sjednica Odbora za vanjsku politiku. Ta će sjednica biti održana sutra.

Za uspješno funkcioniranje BiH na svim razinama ključno je da svi njezini konstitutivni narodi i građani budu ravnopravni, da u nju imaju puno povjerenje i vjeruju u njezinu budućnost, ističe se u deklaraciji koja poziva na izmjene Ustava BiH i izbornog zakona u cilju ostvarenja ravnopravnosti hrvatskog naroda u toj zemlji. Deklaracija ima šest točaka, cijeli dokument 20 stranica i u njemu se upozorava na marginaliziranost Hrvata u BiH.



Uoči početka sjednice Hrvatskog sabora predsjednik Sabora Gordan Jandroković pozdravio je Borjanu Krišto, predsjedateljicu Zastupničkog doma Parlametnarne skupštine BiH i studente iz Mostara koji će pratiti sjednicu.



– Očekujem kroz današnju raspravu da rasvjetlimo pitanja BiH. Jedinstvo koje smo imali u Domovinskom ratu koje smo pokazali glede puta Hrvatske u EU i uključenje u NATO savez traži od nas da ovoj temi ne pristupamo nastranački već nacionalno. Kome je upućena ova deklaracija? U prvom redu Hrvatima u BiH da im se da obećanje da 8 milijuna Hrvata u Hrvatskoj i izvan nje stoji iz njih, političkim elitama međunarodne zajednice, zainteresiranoj i nezaintersiranoj javnosti. Upućena je i elitama u BiH, dijelovima elita druga dva naroda koji rade na dekonstituiranju hrvatskog naroda, rekao je u uvodnom obraćanju zastupnicima Božo Ljubić, predsjednik Odbora za Hrvate izvan Hrvatske.



– U deklaraciji ne vidim rješenje, niti mislim da će ga danas nakon rasporave koja će vjerojatno trajati cijeli dan. Treći entitet – to je jedini spas za hrvatski narod, rekao je zastupnik Hrasta Hrvoje Zekanović.



– Po tim istim pravilima je ranije Dragan Čović biran na tu funkciju. Što onda niste donosili Deklaraciju i što se onda niste bunili? Sad vas smeta što je izabran Željko Komšić. Hrvat da, ali ne član HDZ-a. To me podsjeća na situaciju iz 1997. godine kada Franjo Tuđman nije htio priznati četiri legalno izabrana gradonačelnika Zagreba. To je demokracija ala HDZ, rekao je SDP-ovac Nenad Stazić.



Možete li mi reći koji je interes hrvatskog naroda da koalira s Mirodaom Dodikom, koji smatra da je Ratko Mladić ratni heroj, negira pokolj Bošnjaka, pitao je Mostov Branimir Bunjac.



Uspjeh BiH je moguć izborom legitimnih predstavnika, i mi s njima svima moramo razgovarati, odgovorio mu je Ljubić.



Činjenica da nažalost moramo donositi ovu Deklaraciju je potvrda neusoješne politike koju smo vodili prema Hrvatima u BiH. Kažete da ste i vi i Željko Komšić prolazni, ali od 1995. vi ste i dalje tu, rekao je Ljubiću SDP-ov Gordan Maras.

