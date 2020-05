U RS od danas u podne do sutra do 5 sati na snazi policijski sat

U RS danas u podne stupa na snagu policijski sat koji će trajati do sutra ujutru do 5.00 sati da bi se spriječilo širenje virusa korona.

Policijski sat uveden je za prvomajske praznike u skladu sa odlukom Republičkog štaba za vanredne situacije.



Biće na snazi i sutra od 12.00 sati do ponedjeljka, 4. maja, u 5.00 sati.



Republički štab produžio je i primjenu zaključka o zabrani kretanja svim osobama van mjesta njihovog prebivališta/boravišta od danas od 12.00 sati do sutra do 18.00 sati.



Građani su pozvani da poštuju zaključke Republičkog štaba za vanredne situacije.

