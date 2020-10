U RS obavezne maske i vani, nema okupljanja više od 10 osoba

Republički štab za vanredne situacije donio je odluku da proširi mjere u cilju suzbijanja širenja virusa korona. Između ostalog odlučeno je da se ucvede obavezno nošenje maski i napolju, uz tri izuzetka.

“Ono što podrazumijeva današnji zaključak je da se zabranjuje muzika uživo u objektima za ishranu i piće. Ono što štab donosi jeste da se do 16. zabranjuje organizovana okupljanja veća od 10 lica”, rekao je Alen Šeranić, ministar zdravlja i socijalne zaštite.



Takođe je odlučeno da nošenje zaštitnih maski vani bude obavezno, ali uz tri izuzetka.



“Djeca do 7 godina nisu obavezna da nose maske, lica sa posebnim potrebama koja nisu u mogućnosti sama da skinu masku i lica koja obavljaju fizičku, sportsku i rekreativnu djelatnost u rekreativnim objektima”, pojasnio je Šeranić.



On je dodao da je preporučeno i “da se vratimo i pokušamo uspostaviti rad od kuće”.

Autor: Vijesti.ba