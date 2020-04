U RS mjere produžene do 11. maja, uz određene korekcije

Premijer Republike Srpske (RS) Radovan Višković potvrdio je danas su sve odluke koje su do sada bile na snazi u tom bh. entitetu, uz određene izmjene, produžene do 11.maja, te da će od sutra početi s radom određene uslužne djelatnosti, dok će nekima biti dozvoljen rad od 1.maja.



Nakon sjednice Štaba za vanredne situacije u RS, Višković je na konferenciji za novinare rekao da će od sutra osobe starije od 65 godina imati mogućnost šetnje u vremenu od 7.00 do 10.00 sati, svakim radnim danom, uz pridržavanje svih higijenskih mjera.



Od sutra u RS će biti omogućen rad šater sala i matičnih služni u lokalnim zajednicama, zatim dostava hrane i pića, kao i šalterska prodaja, ali bez konzumacije unutar ili ispred prostorija tih prodajnih objekata.



Uslužne radnje kao što su autopraonice, hemijske čistionice mogu od sutra početi s radom, kao i trgovine informatičkom opremom, saloni namještaja, muzeji, biblioteke, uz primjenu higijensko-sanitarnih mjera.



Višković kaže da još nije dozvoljen rad trgovina koje se ne bave prehrambrenom robom, a nalaze se u tržnim centrima, kao ni rad frizerskih i kozmetičkih salona.



Od 1. maja će u bolnicama u RS ponovo biti u funkciji specijalističke ambulante, a u domovima zdravlja specijalističke zdravstvene usluge i to sa 50 odsto kapaciteta u odnosu na prethodni period.



Najavljuje da će od 1. maja biti omogućen rad tržnih centara, ali ne i dječijih igraonica, ugostiteljskih objekata i bioskopa.



– Posljednji na listi za početak rada su kafići, hoteli i drugi objekti u ugostiteljstvu i o njihovom početku rada pravit ćemo analize u narednim danima – rekao je entitetski premijer.



Precizirao je da će nakon 10. maja, Vlada RS-a, zavisno od epidemiološke situacije, razmatrati i predložiti ukidanje vanrednog stanja u tom bh. entitetu.



Narednih dana će se odlučiti koje mjere će važiti za 1.maj, ali, kako kaže, RS neće slijediti primjer Srbije u višednevnoj zabrani kretanja, ali će biti produžen sadašnji policijski sat.

Autor: Fena