U raljama nemani: Morski pas ubio surfera na plaži koja je bila ograđena zaštitnom mrežom

Nesretni 46-godišnji surfer poginuo je nakon napada morskog psa u moru kod plaže Greenmount u australskoj saveznoj državi Queensland. Morski pas odgrizao je muškarcu potkoljenicu, a iako su hitne službe brzo reagirale, surferu nažalost nije bilo spasa.

Šef tamošnje spasilačke ekipe Warren Young izjavio je da su kolege surferi izvukli napadnutog 46-godišnjaka iz mora, ali da je napad bio toliko žestok da je vrlo vjerojatno preminuo još u moru.

Neki mediji u Queenslandu javljaju da se radi o prvom napadu morskog psa na državnoj plaži ograđenoj zaštitnom mrežom u posljednjih nekoliko desetljeća.

Koriste se da zaustave morske pse na području na kojem bi mogli biti prijetnja kupačima, no zaštitna oprema samo smanjuje rizik od napada, no ne čini nepropusnu barijeru između morskih pasa i ljudi, kažu iz lokalnog ureda za ribarstvo.

Istraga koja će nam dati odgovore na okolnosti koje su dovele do ove tragedije je u tijeku. U ovom trenutku su naše misli i molitve uz žrtvinu obitelj i prijatelje, rekao je ministar Mark Furner.

Današnji napad u Queenslandu je ukupno šesti ove godine u australskim vodama koji je završio fatalno.

Autor: Hayat.ba