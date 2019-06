U pucnjavi u Australiji ubijeno najmanje petero ljudi

Najmanje petero ljudi ubijeno je u Darvinu na samom sjeveru Australije, dok su dvije povrijeđene, prenosi BBC.

Do pucnjave je došlo oko 18 sati po lokalnom vremenu.

Policija je uhapsila jednu osobu.

Pretpostavlja se da napadač nije imao pomagača.

Pucalo se na više mjesta u gradu koji je zatim bio zatvoren na sat vremena.

Jedna svjedokinja ispričala je kako je jedna žena više puta upucana u noge.

-Iz motela je dotrčao čovjek noseći ženu u rukama. Otrčala sam po peškire i omotala joj noge. Imala je rupice na obje noge i krvarila je posvuda – rekla je Lea Poter (Leah Potter) za ABC.

At least 4 dead in Darwin CBD shooting, multiple crime scenes across the city with one man arrested here. We are hearing he entered a motel with a pump action shotgun @abcnews @abcdarwin pic.twitter.com/6SMnyCusuy