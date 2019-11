U opakoj konkurenciji BMW-a, Lamborghinija i Porschea pobijedio Hyundai (VIDEO)

GODINA se bliži svome kraju, a to znači i da nas očekuju brojni izbori za auto godine, ponekad i u posebno zanimljivim nišama gdje je moguće spojiti automobile drastično različite snage, performansi, pa i cijene.

A jedan takav je Performance Car of the Year koji organizira američki Road & Track. Na stazu Thunderhill Raceway Park u Kaliforniji stiglo je doista šaroliko društvo. Čini ga 11 bolida u rasponu snage od 180 do preko 630 KS i, što je zanimljivije, rasponu cijena od 30.000 do 332.000 dolara. Najjeftiniji je Hyundai Veloster N, najskuplji McLaren 300LT Spider, a između su se još našla zvučna imena iz domene auta snova: BMW M2 Competition, Chevrolet Corvette, Lamborghini Huracan Evo, Lexus RC F Track, Lotus Evora GT, Mazda Miata RF Club, Nissan GT-R NISMO, Porsche 911 i Toyota Supra.

Jasno je, kriteriji nadilaze brzinu i vremena krugova pa tako obuhvaćaju i osjećaj u vožnji na cesti i na stazi. A kako je u ovom opakom društvu pobijedio najjeftiniji kandidat, pogledajte u nastavku.

Autor: Index.hr