U nogometu je sve moguće: Dali gol za 2:1, na kraju izgubili 3:0 (VIDEO)

Da je zaista u nogometu sve moguće potvrđuje i primjer iz Rumunije.

Poli Iasi je u 9. kolu elitnog razreda tamošnjeg fudbala ugostio ekipu Viitorul Constanta. Gosti su poveli u 20. minuti golom Dobrosavlevicija, a izjednačio je u 51. minuti bivši fudbaler Željezničara Dženan Zajmović.

A nedugo potom desio se potpuno bizaran slučaj.

Domaćini su u 54. minutu postigli pogodak za vodstvo od 2:1, ali u trenutku dok je lopta ulazila u mrežu na stadionu je nestalo struje.

Reflektori su se ugasili, što je bio znak za glavnog sudiju da odmah prekine utakmicu i pošalje igrače oba tima u svlačionicu. Ono što je još bizarnije je da će domaćini zbog ovog prekida izgubiti meč službenim rezultatom sa 3:0, iako su u trenutku prekida vodili sa 2:1.

Utakmica je kasnila skoro sat zbog problema sa reflektorima tokom zagrijavanja.

