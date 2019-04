U narednih nekoliko dana biće padavina

U Bosni i Hercegovini očekuje se pretežno oblačno vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom

Prije podne u Bosni je vrijeme bilo umjereno, a ponegdje i pretežno oblačno, dok je u Hercegovini bilo malo do umjereno oblačno i sunčano. Temperature zraka izmjerene u 11 sati iznosile su: na Bjelašnici nula, Ivan Sedlu i Sokocu 11, Srebrenici 12, Sarajevu i Tuzli 14, Bihaću 15, Bijeljini, Doboju, Gradačcu, Neumu i Sanskom Mostu16, a najtoplije je bilo u Mostaru, gdje je izmjereno 19 stepeni.

Danas se u Bosni očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme s lokalnim pljuskovima i grmljavinom. U Hercegovini prije podne vrijeme će biti pretežno sunčano, uz postepeno naoblačenje tokom dana. Vjetar u Bosni slab do umjeren uglavnom sjeveroistočni, a u Hercegovini umjeren jugozapadni. Najviša dnevna temperatura od 15 do 22 stepena.

U ponedjeljak u Bosni i Hercegovini očekuje se pretežno oblačno vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura iznosit će od tri do devet, na jugu od 10 do 14, a najviša dnevna od 11 do 17, na jugu do 19 stepeni, prognoze su Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH, prenosi Fokus.

U utorak u Bosni i Hercegovini očekuje se pretežno oblačno vrijeme s kišom i pljuskovima. Jutarnja temperatura iznosit će od tri do devet, na jugu od osam do 13, a najviša dnevna od 9 do 14, na jugu do 17 stepeni.

U srijedu u Bosni i Hercegovini očekuje se umjereno do pretežno oblačno vrijeme s loklanim pljuskovima. Jutarnja temperatura iznosit će od četiri do devet, na jugu do 12, a najviša dnevna od 10 do 16, na jugu od 14 do 19 stepeni.

Autor: Fokus.ba