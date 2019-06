U Mostaru i Stocu u 08.00 sati 29 stepeni

U Bosni i Hercegovini jutros je pretežno sunčano vrijeme. U Bosni po kotlinama i uz riječne tokove ima magle.



Temperature zraka u 08.00 sati: Bjelašnica 11 stepeni, Bugojno, Ivan-sedlo, Sokolac 17, Jajce 18, Drvar, Zenica 19, Doboj, Sanski Most, Sarajevo, Srebrenica, Tuzla 20, Prijedor, Zvornik 21, Banja Luka, Bihać, Livno 22, Bijeljina 23, Brčko, Grude 24, Gradačac 25, Trebinje 27, Neum 28, Mostar i Stolac 29.

U BiH danas će preovladavati sunčano vrijeme. Poslijepodne ponegdje u centralnim i istočnim područjima Bosne je moguć slab pljusak. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Dnevne temperature od 26 do 32, na jugu od 30 do 35 stepeni.

U Sarajevu danas će biti sunčano. Dnevna temperatura oko 30 stepeni, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.

Autor: Fena