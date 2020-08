U Jadranu uočen veliki kit: Nije nam bilo svejedno, ali vrijedilo je

Institut “Plavi svijet” objavio je na Facebooku da je, zahvaljujući dojavama građana u Jadranskom moru kod Starigrada-Paklenice u utorak najzad pronašao kita.

– Zahvaljujući dojavama mnogih od vas koji ste nam se pridružili u potrazi za kitom, zadovoljno možemo zaključiti da smo ga, nakon cijelog jutra potrage, drugi dan pronašli kod Starigrada-Paklenice – napisali su iz Instituta.

Oni su u ponedjeljak pozvali građane koji to mogu učiniti, da im pomognu pronaći velikog sisavca koji se već danima nalazi u Velebitskom kanalu kako bi se utvrdilo njegovo zdravstveno stanje.- Nažalost, vrijeme nam nije bilo naklonjeno kao što možete vidjeti na fotografijama! Kit je bio na samom rubu nadolazeće oluje te je nakon nekoliko izrona zaronio upravo u oluju. U sljedećoj minuti dali smo petama vjetra uz sijevanje gromova, vjetar i kišu, pitajući se je li vridilo! Vjerujte, nije nam bilo svejedno, ali vrijedilo je – naveli su iz Instituta.Dodali su da je kit kojeg su vidjeli, odrasla životinja, dugačka 15-ak metara.

– Fizičko stanje nismo uspjeli provjeriti, jer smo bili s njim previše kratko, no na prvi pogled ne izgleda neuhranjeno. Zadnja dojava je da je trenutno viđen kod Lukovog Šugarja, no vrijeme je loše, a s vremenom se u Velebitskom kanalu ne treba šaliti – rekli su iz Instituta te najavili da će uskoro objaviti vlastite dojmove, fotografije i videe o kitu, ali i one koje su drugi entuzijasti s njima podijelili.

Autor: Avaz.ba