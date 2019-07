U Hrvatskoj naplaćuju i hlad na plaži: 15 kuna za odrasle, 10 za djecu

U mjestu Punat na otoku Krku platit ćete – hlad.

Tako bar govori cjenovnik koji se posljednjih dana širi društvenim mrežama, a koji je snimljen u jednom kampu u Puntu. Tamo ćete drvenu ležaljku platiti 30 kuna, no nećete moći besplatno birati mjesto, već ćete mjesto u hladu za odrasle platiti 15 kuna, a mjesto u hladu za djecu koštat će vas 10 kuna, piše Index.hr.

Fotografija je izazvala brojne reakcije.

“Ako staviš ručnik na sunce i tijekom radnog vremena na to mjesto padne sjena, to se naknadno plaća ili se to smatra promidžbenim darom trgovca po članku 46. Zakona o zaštiti potrošača?”, “Možda se sjete i sunce naplaćivati!”, “Počet će naplaćivati i zemlju po kojoj hodamo”, “Će se više isplatiti gostima u Tursku u resort gdje je sve uključeno. Nije Jadransko more jedino na svijetu a jednom kad se potrošaču nešto zamjeri, taj se više ne vraća”, “Žalosno”, pisali su neki.