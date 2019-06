U GRADU S 13 MILIONA STANOVNIKA VOŽNJA NA POSAO PRAVI JE PAKAO “Svaki dan smo natiskani kao sardine, do grada stižete potpuno iscrpljeni”

Većina gradova u svijetu ima problema s prevozo,, o čemu će vam posvjedočiti ljudi koji ‘zaglave’ u prometnim gužvama ili oni u prenapučenim tramvajima i prigradskim vlakovima.

No u Kinšasi, glavnom gradu Demokratske republike Kongo, to je na razini najgore noćne more.

U gradu s 13 miliona stanovnika vožnja na posao borba je sa zagušenim cestama punim rupa, prekrcanim i šripavima autobusima i taksijima, začinjena nesnosnom bukom trubljenja, zagađanjem i nesrećama, prenosi Jutarnji.hr

Ukratko, prevoz je pakao. I to na temperaturi zraka koja podsjeća na pakao.

Putnici se takvim u vožnjama imaju prilike dobro upoznati i s ‘mirisima’ svojih suputnika.

“Svaki dan smo natiskani kao sardine. Do grada stižete potpuno iscrpljeni”, kaže student engleskog Esperant Kashama.

U ‘špici’ prosječna brzina kretanja ispod je deset kilometara na sat, a iz predgrađa do centra grada potrebna su dva sata.

Kao i druga dva afrička megagrada, Kairo i Lagos, Kinšasa nije uspjela pomiriti rapidni rast populacije i lošu infrastrukturu.

U idućim godinama to će biti još teže jer će do 2030., po procjeni UN-a Kinšasa biti među deset najnapučenijih gradova svijeta.

U nedostatku prigradske željeznice, grad je fatalno ovisan o cestama. Brojne inicijative da se riješe gužve dosad nisu urodile plodom. Kongoanska vlada nedavno je kupila desetke autobusa stranih kompanija kako bi vožnja bila ugodnija, no ne nužno i brža.

Dosadašnji pohabani gradski autobusi imali su nadimak “duhovi smrti” zbog očajnog održavanja.

Vlasti pokušavaju stati na kraj i nepoštenim taksistima kako bi suzbili pljačke i otmice. Svi vlasnici taksija od prošle godine moraju imati žuta vozila.

Sada se na cestama u Kinšasi sve žuti, ali to djevojci koja nije otkrila pravo ime nije pomoglo da ne bude žrtva kriminala.

“Ušla sam u taksi s još jednim, mislila sam, putnikom, ali to je bio suučesnik”, ispričala je.

Na zadnjem sjedištu ju je ‘suputnik’ uhvatio za vrat i uzeo joj sav novac i telefon, a potom su je izbacili iz taksija.

“To sam prijavila policiji, a oni su od mene tražili sto dolara da bi pokrenuli istragu”.

Autor: Jutarnji.hr