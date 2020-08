U Budvi primjetan rast broja gostiju, uglavnom su iz BiH i Srbije

Sedam dana od otvaranja crnogorskih granica s državama regije, u metropoli crnogorskog turizma, Budvi, bilježe prvi osjetan rast broja gostiju koji uglavnom dolaze iz Srbije i BiH.



Prema pisanju crnogorskog portala “Vijesti”, to bi moglo popraviti praktično propalu turističku sezonu zbog epidemije koronavirusa.

U Crnoj Gori trenutno se nalazi 27.200 turista, a skoro 11.000 registrirano ih je upravo u Budvi.

“U odnosu na prije sedam, osam dana primjetno je da imamo oko dvije do tri tisuće više gostiju u našem gradu. Najveći broj turista u Budvi su gosti iz BiH, Ukrajine, Bjelorusije i Albanije, ima nešto i iz Rusije i u zadnjih sedam do deset dana ima registriranih turista primjetno i iz Srbije”, kazala je direktorica TO Budva Maja Liješević.

Preko 3.000 gostiju u Budvi je u privatnom smještaju. U hotelima ih je duplo više – 7.700, pa uz popularne cijene i stroge higijenske mjere, tek očekuju veći dolazak gostiju.

Na jučerašnji dan evidentirano je tek 15 posto ostvarenog turističkog prometa u odnosu na isto prošlogodišnje razdoblje.

Autor: fena