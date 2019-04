U BiH sutra oblačno s pljuskovima i grmljavinom

U Bosni se sutra očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. U Hercegovini prije podne pretežno sunčano, uz postepeno naoblačenje tokom dana.

Vjetar u Bosni slab do umjeren uglavnom sjeveroistočni, a u Hercegovini umjeren jugozapadni. Jutarnje temperature od 3 do 9, na jugu od 8 do 13, a dnevne od 15 do 22 stepena Celzijusa.

U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Poslije podne su mogući pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura oko 6, a dnevna oko 18 stepeni.

Danas je u našoj zemlji bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom, lokalnim pljuskovima i grmljavinom.

Autor: Fena