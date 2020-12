U BiH stiže snijeg, očekuju se jaki udari juga, padavina će biti u cijeloj zemlji

Oblačno je jutros na području Hercegovine, Krajine, zapadu i jugozapadu Bosne. U većem dijelu Bosne je umjerena naoblaka.

Danas više sunčanog vremena u centralnim, istočnim, sjevernim i sjeveroistočnim područjima Bosne. U ostatku zemlje pretežno oblačno vrijeme, lokalno uz malo kiše. U noći na petak jače naoblačenje koje će usloviti kišu širom zemlje. Vjetar umjerene jačine južnog smjera. Povremeno su mogući jaki udari juga. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 11 i 17°C.

U Sarajevu veći dio dana sunčano uz umjerenu oblačnost. Naoblačenje u večernjim satima. Najviša dnevna temperatura zraka oko 12°, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.

Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH u petak, 25. decembra, u Bosni i Hercegovini očekuje se oblačno vrijeme s kišom. Na planinama će padati snijeg. Tokom noći na subotu, padom temperature zraka, susnježica ili snijeg u Bosni mogu padati i u nizinama. Vjetar slab do umjerene jačine većinom južnog smjera. U večernjim satima vjetar postepeno mijenja smjer na sjever. Temperatura zraka većinom između 6 i 11°C, a na jugu zemlje od 10 do 15°C.

U subotu, 26. decembra, u većem dijelu zemlje se očekuje susnježica ili snijeg. Na jugu zemlje kiša. Vjetar umjerene jačine sjevernog smjera. Temperatura zraka većinom između -1 i 3°C, a na jugu zemlje od 5 do 9°C.

Posljednjeg dana vikenda, u nedjelju, 27. decembra, prognozira se umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Prijepodne vjetar sjevernog smjera. U poslijepodnevnim i večernjim satima vjetar mijenja smjer na jugo. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -5 i 0°C, a na jugu zemlje do 4°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između -1 i 3°C, na jugu zemlje od 4 do 8°C, saopćeno je iz FHMZBiH.

Moguće meteoropatske reakcije u vidu glavobolje i nesanice

Mada će tokom dana temperature porasti, opšta slika će biti lošija usljed blizine pogoršanja, povećane naoblake, padavina i južnog strujanja.

Moguće su meteoropatske reakcije u vidu reumatskih i bolova na mjestima ozljeda, glavobolje, promjene raspoloženja, nesanice. Negativni efekti promjene vremena, postepeno će se pojačavati, izraženije s noćnim satima.

Poželjno je ne pretjerivati s aktivnostima, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkoga zavoda BiH.

Autor: Fokus.ba