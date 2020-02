U BiH pretežno oblačno vrijeme, u narednim danima kiša i susnježica

U Bosni i Hercegovini danas se očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme .



U srijedu pretežno oblačno vrijeme s kišom povremeno. U višim područjima je moguća susnježica ili snijeg. Jutarnja temperatura od -1 do 5, a najviša dnevna od 5 do 13 stepeni.

U četvrtak ujutro umjereno do pretežno oblačno. U ostatku dana sunčanije. Krajem dana i tokom večeri, ponegdje na jugu i zapadu slaba kiša. Jutarnja temperatura od -1 do 4, a najviša dnevna od 5 do 15 stepeni.

U petak oblačno vrijeme. Tokom dana kiša ili susnježica. U planinskim područjima snijeg. Jutarnja temperatura od -1 do 4, dnevna od 4 do 10 stepeni.

