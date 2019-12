U BiH oblačno s kišom, krajem dana susnježica i snijeg

U većem dijelu Bosni i Hercegovini jutros je pretežno oblačno vrijeme. Kiša je zabilježena ponegdje u Krajini i na zapadu Bosne.

Temperature zraka u 07.00 sati: Bjelašnica -3 stepena, Bijeljina -2, Sokolac 1, Zenica 2, Banja Luka, Prijedor, Tuzla, Zvornik 3, Jajce, Srebrenica 4, Doboj, Ivan-sedlo 5, Gradačac, Mostar, Široki Brijeg 6, Stolac, Trebinje 7, Bugojno, Livno, Sarajevo 8, Drvar 10, Bihać, Grude 11, Sanski Most 13 i Neum 14 stepeni.

U Bosni i Hercegovini danas će preovladavati oblačno vrijeme s kišom. Više padavine poslije podne i u noći. Krajem dana u Krajini kiša prelazi u susnježicu i snijeg, a u ostatku Bosne u večenjim satima. Očekivana visina snježnog pokrivača, uglavnom, od 1 do 5, na planinama do 10 cm. Vjetar slab do umjeren jugozapadni. Poslijepodne vjetar postepeno mijenja smijer na sjeverni. Dnevna temperatura od 5 do 11, na jugu do 13. Pad temperature zraka krajem dana i u večernjim satima.

U Sarajevu oblačno s kišom. Više padavine u drugom dijelu dana ili u noći. U večernjim satima se očekuje prelazak kiše u susnježicu i snijeg. Dnevna temperatura oko 9 stepeni, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda (FHMZ) BiH.