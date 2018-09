U BiH naredna dana nestabilno vrijeme s kišom, u ponedjeljak na planinama snijeg

U Bosni i Hercegovini sutra će većinom biti umjereno oblačno.

U ranim jutarnjim satima prolazno slaba kiša padat će na istoku Bosne. U poslijepodnevnim satima po Bosni se očekuju lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjerene jačine većinom južnog smjera. Prijepodne na sjeveru i sjeveroistoku zemlje vjetar istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom između 10 i 14, na jugu zemlje od 15 do 20 stepeni. Najviša dnevna većinom između 24 i 30 stepeni.

U Bosni se u subotu, 22. septembra od sredinom dana prognozira povećanje oblačnosti što će u drugoj plovini dana usloviti umjereno do pretežno oblačno vrijeme i lokalno slabu kišu. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu naoblaku. Vjetar umjerene jačine. U Bosni vjetar sjevernog smjera. U Hercegovini vjetar južnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom između 10 i 14, na jugu zemlje od 14 do 19 stepeni. Najviša dnevna većinom između 21 i 26, na jugu zemlje do 29 stepeni.

U Bosni će u nedjelju, 23. septembra biti više oblačnosti prijepodne. U drugom dijelu dana bit će sunčanije. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab promijenljivog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom između 8 i 12, na jugu zemlje od 13 do 17 stepeni. Najviša dnevna većinom između 21 i 26, na jugu zemlje od 26 do 29 stepni.

U BiH se u ponedjeljak, 24. septembra prognozira jače naoblačenje i prodor hladne zračne mase koje će u Bosni i Hercegovini usloviti kišu i pad temperature zraka. Na vrhovima planina se prognozira i snijeg. Vjetar umjeren i jak sjevernog smjera. Prijepodne se očekuje viša temperatura zraka. Minimalna jutarnja temperatura između 14 i 18, do maksimalne temperatura uglavnom između 20 i 25 stepeni. U drugoj polovini dana zahlađenje i temperatura zraka u naglom opadanju od 10 do 15 stepeni, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.

Autor: Fena