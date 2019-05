U BiH jutros oblačno s kišom, na planinama susnježica

U Bosni i Hercegovini jutros je pretežno oblačno vrijeme s kišom u Bosni. U višim područjima i na planinama je sa slabom susnježicom ili snijegom.



Temperature zraka u 08.00 sati: Ivan-sedlo 1, Jajce, Sokolac 2, Bugojno, Livno, Tuzla 3, Banja Luka, Bihać, Doboj, Drvar, Gradačac, Prijedor, Sanski Most, Sarajevo 4, Zenica, Zvornik 5, Bijeljina, Brčko, Srebrenica 6, Grude, Široki Brijeg 8, Mostar 9, Trebinje 10 i Stolac 12.

U Bosni i Hercegovini danas će preovladavati pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima. Na planinama sa snijegom. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Dnevne temperature od 4 do 10, a u Hercegovini od 10 do 14 stepeni.

U Sarajevu danas će biti pretežno oblačno vrijeme s kišom. Dnevna temperatura oko 9 stepeni, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.

Autor: Fena