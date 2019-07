U BiH danas sunčano i toplo, temperature do 37 stepeni

U Bosni i Hercegovini danas se očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost.

Postupan porast oblačnosti tokom poslijepodneva, ponegdje u centralnim i istočnim područjima može uvjetovati kišu i grmljavinu, a u večernjim satima kiša i pljuskovi su mogući i u sjevernim područjima.

Vjetar slab promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura od 15 do 21, na jugu od 22 do 25, a najviša dnevna od 29 do 35, na jugu i sjeveru do 37 stepeni, prenosi Avaz.ba.

U Sarajevu sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana, porast oblačnosti može uvjetovati kratkotrajni pljusak i grmljavinu. Jutarnja temperatura oko 16, a najviša dnevna temperatura oko 32 stepena.