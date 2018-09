U BiH danas pretežno oblačno vrijeme sa kišom i pljuskovima

U Bosni se danas očekuje pretežno oblačno vrijeme sa kišom, lokalnim pljuskovima ponegdje praćenih grmljavinom. Poslije podne prestanak padavina u Krajini, a do kraja dana i u ostatku Bosne.

U Hercegovni jutro sunčano uz postepeno naoblačenje. Kiša se očekuje sredinom dana i tokom poslijepodneva. Vjetar u Bosni u jutarnjim satima i prije podne slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, u Posavini, Krajini i na sjeveroistoku Bosne sa jakim udarima, a u ostatku dana slab promjenjivog smjera.

U Hercegovini, veći dio dana, umjerena do jaka bura. Jutarnje temperature od 12 do 18, na jugu od 17 do 22, a dnevne od 11 do 17, na jugu od 21 do 27 stepeni. Tokom poslijepodneva i u večernjim satima pad temperature zraka.

U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme sa kišom. Padavine postepeno prestaju prema kraju dana. Temperatura zraka između 13 i 17 stepeni. Tokom poslijepodneva temperatura u padu.

Autor: Avaz