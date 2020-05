U BiH danas pretežno oblačno sa kišom i pljuskovima

U Bosni se danas prije podne očekuje pretežno oblačno vrijeme sa kišom ili lokalnim pljuskovima.

Poslije podne prestanak padavina i djelimično razvedravanje. U Hercegovini pretežno oblačno vrijeme. Sredinom dana lokalno su mogući slabi i kratkotrajni pljuskovi, navodi FHMZ u prognozi.

Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, Jutarnja temperatura od 8 do 14, na jugu do 17, a dnevna od 16 do 22, na jugu do 24 stepena.

U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme sa kišom u prvom dijelu dana. Jutarnja temperatura oko 11, a dnevna oko 16 stepeni.

