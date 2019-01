U BiH danas oblačno vrijeme sa susnježicom i snijegom

U našoj zemlji danas se očekuje oblačno vrijeme. U Bosni sa susnježicom i snijegom.

U Hercegovini u jutarnjim satima i tokom prijepodneva povremena slaba kiša ili susnježica. U planinskim djelovima Hercegovine i sa snijegom. Očekivana visina novog snježnog pokrivača od 5 do 15, lokalno u centralnim i istočnim područjima Bosne od 20 do 25 cm.

Vjetar u Bosni slab do umjeren sjevernog smjera, a u Hercegovini i pojačan, na momente i sa olujnim udarima. Jutarnja temperatura od -8 do -2, na jugu od 0 do 3, a najviša dnevna od -4 do 1, na jugu od 2 do 6 stepeni, piše Avaz.ba.

U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme sa snijegom. Jutarnja temperatura oko -3, a najviša dnevan oko 0.

Autor: Avaz