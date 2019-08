U BiH danas oblačno s pljuskovima, kišom i grmljavinom

Danas se u Krajini očekuje pretežno oblačno vrijeme. U ostatku Bosne i Hercegovine malo do umjereno oblačno i sunčano, uz postepeno naoblačenje tokom dana, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

U drugom dijelu dana sa kišom, pljuskovima i grmljavinom u većini područja. Na jugu Hercegovine uglavnom bez padavina. Padavine lokalno mogu biti i obilnije, praćene jakim udarima vjetra i gradom.

Vjetar slab do umjeren u Bosni sjeverni i sjeveroistočni, a u Hercegovini jugozapadni. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu od 21 do 26, a dnevna od 27 do 33, na jugo do 36 °C.

U Sarajevu sunčano uz postepen porast naoblake. Poslije podne je moguća kiša, pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura oko 17, a dnevna oko 30 °C, saopćeno je.