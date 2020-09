U BiH danas oblačno s kišom, pljuskovima i grmljavinom

Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme.

U ranim jutarnjim satima kiša, pljuskovi i grmljavina očekuju se u većini područja. Tokom dana padavine uglavnom u Hercegovini i na jugozapadu Bosne. U večernjim satima u većini područja, osim u Krajini. Obilnije padavine se očekuju na jugu, gdje je očekivana količina padavina između 40 i 60 l/m2.

Vjetar umjeren južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 11 do 18, na jugu do 21, a dnevna od 17 do 23 °C.

U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Kiša se očekuje u jutarnjim i večernjim satima. Jutarnja temperatura oko 12, a dnevna oko 18 °C.

Biometeorološka prognoza

Tmurno vrijeme i povremene padavine, kod većine ljudi će negativno djelovati na raspoloženje, a hroničnim bolesnicima će uzrokovati poteškoće, koje bi mogle biti dodatno pojačane zahlađenjem.

Tokom jutra neophodno je posvetiti pažnju odijevanju.

Sa poslijepodnevnim satima, opšta slika će se postepeno popravljati, stoga će se i tegobe kod osjetljivih osoba djelimično umanjiti.

Autor: Avaz.ba