U BiH danas nestabilno sa pljuskovima i grmljavinom

Jutros je u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Pljuskovi su lokalno registrovani u sjevernim područjima i na krajnjem jugu i jugoistoku zemlje, javlja FHMZ.

Temperature zraka izmjerene u 08:00 sati (°C): Bjelašnica 9; Ivan-sedlo 12; Bugojno, Grude i Sarajevo 16; Bihać 18; Gradačac, Sanski Most i Tuzla 19; Banja Luka, Bijeljina, Doboj, Prijedor i Trebinje 20; Široki Brijeg 21; Mostar 22°C. Atmosferski pritisak u Sarajevu iznosi 937Pa, za 6hPa je manji od normalnog i opada.

Prema prognozi vremena FHMZ-a, danas će u Bosni i Hercegovini biti nestabilno vrijeme sa pljuskovima i grmljavinom. U poslijepodnevnim i večernjim satima pljuskovi lokalno mogu biti i obilniji. Vjetar većinom slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Uz grmljavinske oblake su mogući jaki udari vjetra. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 23 i 27°C, na jugu zemlje do 30°C.

U Sarajevu djelomično vedro. Pljuskovi i grmljavina se očekuju u poslijepodnevnim i večernjim satima. Najviša dnevna temperatura zraka oko 25°C.

Prema najavama, u nedjelju, 18.07.2021., u Bosni i Hercegovini će biti pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa pljuskovima i grmljavinom. U Bosni padavine lokalno mogu biti i obilnije. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Uz grmljavinske oblake su mogući jaki udari vjetra. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 18°C, na jugu zemlje do 21°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 22 i 26°C, na jugu zemlje do 31°C.

U ponedjeljak, 19.07.2021., u Bosni i Hercegovini će biti nestabilno vrijeme sa kišom i pljuskovima. Padavine lokalno mogu biti i obilnije. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 18°C, na jugu zemlje do 21°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 25°C, na jugu zemlje do 30°C.

U utorak, 20.07.2021., u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Prije podne lokalno slabija kiša. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 17°C, na jugu zemlje do 21°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 21 i 27°C, na jugu zemlje do 32°C.

Autor: Vijesti.ba