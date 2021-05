U Berlinu počela gradnja objekta u kojem će biti crkva, sinagoga i džamija

U Berlinu je svečano položen kamen temeljac za ekumenski objekt pod nazivom House of One koji će pod istim krovom smjestiti crkvu, džamiju i sinagogu.

“House of One u sebi sadrži zahtjevni teološki zadatak: bez rezervi primiti drugačije duhovne perspektive. To je mjesto otvorenosti i tolerancije”, rekao je predsjednik Bundestaga Volfgang Šojble prilikom polaganja kamena temeljca u istorijskom centru Berlina.

Projekat House of One nastao je na inicijativu pripadnika tri vjere.

Jedan od inicijatora, protestantski sveštenik Gregor Hohberg ističe važnost simbolike gradnje ove jedinstvene ustanove upravo na ovom istorijski značajnom mjestu u centru Berlina gdje je stajala crkva Sv. Petra, sagrađena u 13. vijeku i koja je nakon teških oštećenja tokom borbi za Berlin u Drugom svjetskom ratu srušena tokom postojanja DDR-a, navodi Hina.

Troškovi 47,3 miliona eura

“Na najstarijoj lokaciji Berlina, tamo gdje je stajala njegova prva crkva, želimo zajednički pogledati ka budućnosti. Na temelju stare crkve gradimo jednu potpuno novu zgradu – ‘The House of One’. To će biti kuća molitve i učenja u kojoj žive tri vjere: sinagoga, crkva i džamija, sve pod istim krovom”, rekao je Hohberg.

Berlinski gradonačelnik Mihael Muler je ovaj projekat nazvao “simbolom tolerancije i uspješnog dijaloga među religijama”.

Vjerska građevina, u kojoj bi se osim crkve, džamije i sinagoge trebala nalaziti i “zajednička dvorana za susrete”, trebala bi biti dovršena do 2025. a predviđeni troškovi gradnje iznose 47,3 miliona eura.

Iz javnih sredstava i iz privatnih donacija iz preko 60 zemalja do sada je sakupljeno 40 miliona.

Autor: Al Jazeera Balkans