U Belgiji i Nizozemskoj srušeni temperaturni rekordi

Apsolutni temperaturni rekordi srušeni su u srijedu u Belgiji i u Nizozemskoj, a u četvrtak se u zapadnoj Europi pritisnutoj žegom očekuje daljnji porast temperature.

Na jugu Nizozemske, u Gilze Rijenu izmjereno je 38,8 Celzijevih stupnjeva, što je najviše dosad. Zadnji rekord zabilježen 1944. bio je 38,6 stupnjeva, objavio je nizozemski Kraljevski meteorološki zavod (KNMI).



I u Belgiji, gdje je zbog vrućine prvi put oglašen “crveni” alarm, srušen je povijesni rekord s 38,9 Celzijevih stupnjeva izmjerenih u Kleine-Brogelu, na sjeveroistoku zemlje, što je “najviše od početka mjerenja 1833.”, istaknuo je David Dehenauw, glavni prognostičar u Kraljevskom meteorološkom zavodu (IRM).



No najgore tek dolazi jer meteorolozi najavljuju porast temperature do petka. Pariz će u četvrtak najvjerojatnije premašiti rekord iz 1947. kada je izmjereno 40,4 stupnja.



U Francuskoj je “narančasti” alarm, oglašen za velik dio teritorija, povišen u “narančasti” na sjeveru zemlje, pa tako i u prijestolnici.



“Ovo je prvi put da toplinski val zahvaća sjever naše zemlje gdje stanovnici nisu navikli na takvu vrućinu”, istaknula je ministrica zdravstva Agnes Buzyn. “Zato vas molim da udvostručite pažnju”, dodala je.



U više francuskih gradova je u utorak srušen apsolutni temperaturni rekord, napose na jugozapadu.



U Njemačkoj je za čitavu zemlju izdano upozorenje zbog vrućine. U 14.30 sati Bonn je bio najtopliji s 38,7 stupnjeva. Jezera i rijeke privukli su velik broj kupača pa se od utorka navečer utopilo troje ljudi.



U četvrtak se očekuje porast temperature do 41 stupanj, pa će tako pasti rekord od 40,3 stupnja koliko je 2015. izmjereno u Bavarskoj.



I Velika Britanija će “najvjerojatnije potući rekord zabilježen u srpnju, 36,7 stupnjeva, a postoji i mogućnost rušenja apsolutnog temperaturnog rekorda od 38,5 stupnjeva”, objavila je britanska meteorološka služba (Met Office).



Londonska policija je u srijedu priopćila da traga za trima osobama koje se vode kao nestale a kupale su se u Temzi.



I Luksemburg koji očekuje temperature više od 35 stupnjeva, objavio je u srijedu da je izdao crveni alarm.



U Italiji su vlasti u srijedu također oglasile najviši, treći stupanj opasnosti od toplinskog udara za pet gradova – Bolzano, Bresciju, Firencu, Perugiju i Torino.



Napokon, za polovinu Švicarske je oglašen narančasti stupanj opasnosti od toplinskog udara i državna meteorološka služba predviđa “veliko otapanje snijega na planinskim vrhuncima” gdje će izoterma 0 Celzijevih stupnjeva u srijedu prolaziti na neuobičajeno velikoj visini od 4.800 m, što je više od najvišeg vrhunca u zemlji.

Autor: Hina