U Bagdadu pao snijeg, i to po drugi put u posljednih 100 godina (VIDEO)

Stanovnici Bagdada koriste danas jedinstvenu priliku za grudvanje i pravljenje snimaka nakon što je snijeg pao u glavnom gradu Iraka tek drugi put u posljednjih 100 godina.

Snijeg je prethodno pao u glavnom gradu 2008. godine, ali je bio slab i brzo se istopio.

Mnogi mladi i stari Iračani kažu da je ovo prvi put da vide kako pravi snijeg pada u Bagdadu, prenio je AFP.

Gardske palme i imrovizovani šatori na Trgu Tahrir, gdje se mjesecima dešavaju antivladine demonstracije, danas su pod bijelim pokrivačem.

Ljudi su se na putu ka poslu zaustavljali da na brzinu naprave snimke ili nekoliko grudvi i zabave se.

“Snijeg bi mogao da pada do sutra, imajući u vidu hladno vrijeme. Hladni talas došao je iz Evrope”, izjavio je Amer el Džaberi iz Meteorološkog centra Iraka.

Stanovnici Bagdada su mnogo više naviknuti na vrućinu nego na hladnoću. Najviša izmjerena temperatura u ovom gradu je 51 stepen Celzijusov, a tokom prethodnih godina rekord je bio skoro oboren.

Južno od glavnog grada, snijeg je pao i u Karbali, svetom mjestu u kojem se okupljaju hodočasnici iz čitavog svijeta da bi obišli svetilišta i mauzoleje Abasa i imama Huseina.

Snijeg je nešto češća pojava na sjeveru Iraka, gdje je pao u Mosulu, ali se rijetko može vidjeti u centralnom i južnom dijelu zemlje.

Omg #Baghdad is snowing , sooo excited to see snow it’s beautiful, it’s first time ever happens . pic.twitter.com/OP64ztJOJU