U Austriji 2.203 pozitivnih na korona virus, među njima nema bh. državljana

Voditeljica Regionalnog centra kompetencije za integraciju i diverzitet te novinarka i književnica Ružica Miličević koja živi u austrijskom gradu Bad Ischl, govoreći za Fenu o situaciji u Austriji, ističe da u toj zemlji nema oboljelih građana porijeklom iz BiH, istakavši da su oni dobro obaviješteni te da se pridržavaju mjera austrijske vlade.

Miličević u ličnom osvrtu na situaciju izazvanu posljedicama pandemije COVID-19 uzrokovanom virusom SARS-CoV-2, podsjeća da svaka kriza ima dva lica. Jedno njeno lice je strah.

Strah čini nešto s nama. On nas, kako je kazala, navodi na traženje krivca, pa čak i na lažno osuđivanje. Drugo lice krize je iskustvo i pouka koju ćemo iz nje izvući.

Često čujemo slogan: Svaka kriza je ujedno i šansa. Mnogi od nas su vjerovatno već postavili pitanje kakvu šansu sa sobom može nositi epidemija koja oduzima ljudske živote. I sama si postavljam pitanje što korisno ili poučno ima u epidemiji koja sije smrt. Kakvu pouku možemo izvući u izolaciji, u ograničavanju i suzdržavanju od socijalnih kontakta, putovanja. Moji odgovori na to pitanje se kreću od racionalnih do iracionalnih, baš kao što ćemo ih naći i u javnim medijima. Najčešće su to oni o teorijama zavjere, čiji je zadatak da za epidemiju okrivimo druge. I meni je sve to prolazilo kroz glavu. Međutim, što vrijeme više odmiče, postaje mi jasnije da je od same epidemije gore fokusiranje na traženje krivca – istakla je Miličević.

Ona navodi da se treba boriti protiv raskola i panike, te se treba fokusirati na šansu,jer ovo je vrijeme čišćenja, duhovne obnove, povratka temeljnim ljudskim vrijednostima i stvarnim potrebama. Ali i vrijeme solidarnosti prema slabijima, naročito prema našim starijima.

Ograničavanje i suzdržavanje sami po sebi nisu loši ukoliko su dobrovoljni. Ovo prisilno ograničavanje nas tjera da se upitamo zar nismo prekomjerno jeli, putovali, radili, kupovali? Promatrajući ljude koji panično kupuju, pitala sam se i sama što bih trebala kupiti, bez čega ne bih mogla živjeti. Jedino što mi je palo napamet bile su sjemenke povrća, glavice luka, krompira i ostalih plodova zemlje. Imamo sreću u nesreći da nam se ovo zlo dešava u proljeće, kad možemo iskoristiti prirodne resurse, zemlja je tu, ako na vrijeme posijemo nitko neće ostati gladan – smatra ona.

Mišljenja je da trebamo ostati mirni i dostojansteni te vrijeme izolacije iskoristiti na koristan način.

Razgovarajte jedni s drugima. Vjerovatno ste, u zadnjih par godina, više četali sa nepoznatim osobama nego što ste razgovarali sa svojim ukućanima. Radite bilo što, samo nemojte stalno pratiti vijesti, slati linkove sa proturječnim informacijama i tako širiti strah i paniku. Ovo je vrijeme povratka kući, obitelji, zemlji i samima sebi – poručuje književnica i voditeljica Regionalnog centra kompetencije za integraciju i diverzitet, a i socijalna radnica Ružica Miličević iz Bad Ischl, Gornja Austrija, regija Salzkammergut.

Prema do sada dostupnim podacima u Austriji je danas 2.203 pozitivnih na SARS-CoV-2, najveći broj zabillježenih slučajeva je u pokrajini Tirol. U bolnici su 64 osobe, a do sad je zabilježeno šest smrtnih slučajeva.

Najugroženije regije su Tirol, Voraralberg, Tirol und Salzburg. Rade samo bolnice, apoteke i trgovine mješovite robe te benzniske pumpe.

Izlaziti smijemo samo iz tri razloga: ukoliko idemo na posao, ukoliko moramo u apoteku ili obaviti kupovinu, ukoliko pružamo pomoć starim i nemoćnima. Neke trgovine su uvele da ujutro samo smije kupovati rizična skupina – objašnjava Miličević situaciju u Austriji.

Također naglašava da većina službenika radi od kuće, radno vrijeme je reducirano na 80 posto. Zatvoreni su svi ugostiteljski objekti. Radnici su poslani na prinudne godišnje odmore, a poslije toga idu na burzu. Vlada je odobrila pomoć privredi od 38 milijardi. Stanovnici se striktno pridržavaju mjera predostrožnosti. Naročito se da primijetiti solidarnost mlađih prema starijima.

Gradovi su prazni, sresti se mogu samo pojednici koji su izašli u kratku šetnju ili osobe koje obavljaju kupovinu. Vlada stanje zategnutosti i straha, naročito straha zbog gubitka radnih mjesta – kazala je.

Granice te države su zatvorene za Italiju, mogu ući samo austrijski državljani koji se nalaze u inostranstvu, s tim što moraju ostati dvije sedmice u kućnoj izolaciji, a avioni lete samo u zemlje iz kojih trebaju da dovezu austrijske državljane.

Autor: Crna-hronika.info