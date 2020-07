U Aja Sofiji klanjan bajram-namaz nakon 86 godina

U istanbulskoj džamiji Aji Sofiji klanjan je bajram-namaz prvi put poslije 86 godina.

Vjernici su morali poštivati mjere u cilju sprečavanja širenja koronavirusa među kojima su socijalna distanca, korištenje zaštitnih maski, vlastitih sedžada…



Prethodno je zbog pandemije koronavirusa u džamiji i njenoj okolini obavljeno čišćenje i dezinfekciju prostora uoči Kurban bajrama, čije je obilježavanje počelo jutrošnjim klanjanjem namaza.



Od dana otvorenja Aje Sofije za molitve, 24. jula, redovno su provođene aktivnosti čišćenje i održavanja, pa je istanbulska ljepotica u skladu sa svim epidemiološkim mjerama bila spremna i za prvi bajram-namaz u posljednjih 86 godina.



Nakon podne namaza u četvrtak obavljena je dezinfekcija unutrašnjeg i vanjskog prostora džamije. Pored toga, izvršena je i dezinfekcija prostora između Aje Sofije i Sultan Ahmedove džamije te izvršena priprema za bajram namaz. Nakon dezinfekcije zidovi i tepisi u Aji Sofiji poprskani su ružinom vodom.



Aja Sofija kao crkva je služila 916 godina, do osvajanja Istanbula, dok je status džamije imala od 1453. do 1934, kada je dobila status muzeja.



Turski sud je 10. jula ove godine poništio odluku nekadašnje Vlade te zemlje kojom je 24. novembra 1934. Aji Sofiji dodijeljen status muzeja. Činom poništenja pomenute odluke, Aji Sofiji je vraćen status džamije.



Kao jedna od najposjećenijih turističkih destinacija u gradu na Bosforu, Aja Sofija je od 1985. godine uvrštena na UNESCO-vu listu svjetske kulturne baštine.



Turske vlasti su najavile da će i dalje čuvati kulturno-historijske vrijednosti Aje Sofije i to na način da će za vjerske obrede u njoj biti nadležna Uprava za vjerske poslove Turske, a o restauraciji, konzervaciji i zaštiti će brinuti Ministarstvo kulture i turizma te zemlje.



Turisti će i dalje moći posjećivati Aju Sofiju, i to besplatno, a freske na zidovima će zavjesama biti prekrivane samo za vrijeme namaza u džamiji.

Autor: Vijesti.ba