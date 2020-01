U 42. godini prvi put zaigrao za reprezentaciju pa zaplakao od sreće

Portugalska rukometna reprezentacija podigla se iz pepela. Definitivno je najveće iznenađenje ovog Evropskog prvenstva, na kojem je iznenadila sjajne reprezentacije. Posljednja žrtva bila je Mađarska.

Portugal je igrao za peto mjesto, a Mađarska za polufinale, a s obzirom na viđeno, izgledalo je kao da je obrnuto. Portugalci su pobijedili Mađare sa 34:26 i tako im uništili snove o polufinalu Eura, a tamo direktno poslali Slovence, koji su ih pobijedili.

Za Portugalce je u tom okršaju na gol stao Humberto Gomeš (Gomes). Ovaj Euro je njegov prvi nastup za reprezentaciju na velikom prvenstvu i to je bilo dovoljno da se Gomeš potpuno slomi od emocija. Naime, već su mu 42 godine, a igrati za reprezentaciju na velikom takmičenju znači mnogo svakom igraču.

Uspio je Gomeš obraniti tek jedan šut u utakmici sa Mađarskom, ali su i to i sam izlazak na teren za njegovu zemlju bili dovoljan motiv da brizne u plač.

Humberto Gomes, 42 years old most of them in handball, probably the oldest player in the @EHFEURO sheds tears of joy after fulfilling a dream. #dreamwinremember never an hashtag fit so perfectly. pic.twitter.com/RhL4WcMEZ6