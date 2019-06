Tyson Fury nemilosrdno prebio Schwarza u dvije runde, pa zapjevao poznati hit

Tyson Fury pobijedio je u Las Vegasu njemačkog boksera Toma Scwharza tehničkom nokautom u drugoj rundi.

Nije se Nijemac pokazao kao dostojan protivnik Kralju Cigana. Ovaj je uspio da doslovno prebije u nepune dvije minute i sudija je nakon drugog nokdauna prekinuo meč.

Nakon meča Fury je očekivano bio veoma dobro raspoložen, pa je u ringu zapjevao hit Aerosmitha ‘I don’t want to miss a thing’.

Također, najavio je i novi meč krajem septembra i početkom oktobra, te novu borbu sa Deontayjem Wilderom naredne godine.

“Dolazim po taj zeleni pojas”, kratko je rekao Fury i zatim je krenuo pjevati.

Linealni šampion svijeta je došao do 28. pobjede u karijeri u kojoj ima samo jedan remi, dok je Schwarzu ovo prvi poraz u 25. meču.

Tyson Fury wins by TKO end of the 2nd round THEN breaks into Aerosmith post fight 😂



(via @trboxing)pic.twitter.com/osjMyBB1te