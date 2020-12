Tvrdi lockdown: U Austriji će se skoro sve zatvoriti, policijski sat trajat će cijeli dan

Austrija od 26. prosinca ulazi u treće zatvaranje no unatoč tome skijaške vučnice bit će otvorene, ali će u njima ljudi morati nositi maske FFP2, objavio je vicekancelar Werner Kogler na novinskoj konferenciji u petak i predstavio druge mjere, prenose agencije.

Austrijski skijaške vučnice bit će otvorene 24. prosinca, no restorani, hoteli i barovi ostat će zatvoreni, rekla je vlada, kako prenosi agencija Reuters.

“Od 26. prosinca do 24. siječnja, ograničenja policijskog sata cijeli dan bit će na snazi”, priopćila je vlada u petak. Do sada je policijski sat vrijedio od 20 sati navečer do 6 ujutro.

Trgovine i škole ponovno će se zatvoriti do 18. siječnja.

Od 15. siječnja samo stanovnici koji su se testirali antigenskim testom moći će nastaviti društveni život prije općeg ukidanja ograničenja 24. siječnja, najavila je vlada, prenosi agencija dpa.

Ljudi koji se podvrgnu masovnom testiranju sredinom siječnja moći će se susretati s članovima drugih kućanstava i ići u kupnju, a ostali će morati poštivati mjere zatvaranja još tjedan dana do 24. siječnja, rekao je kancelar Sebastian Kurz.

“Od 18. do 24. siječnja, škole, trgovine i restorani bit će otvoreni za one koji su testirani antigenskim testom ne starijim od tjedan dana”.

Nastavnici, trgovci i vozači javnog prijevoza testirat će se svakog tjedna od 18. siječnja.

Ljudi koji se ne budu testirati moći će ići na posao ili u trgovine za kupnju hrane, ali morat će nositi visoko zaštitne maske, a ostali obične maske.

Austrija je izašla iz drugog “lockdowna” prošli tjedan. Ima manje od 3000 zaraza na dan u odnosu na vrhunac pandemije kada je bilo više od 9000 slučajeva koronavirusa u danu.

Za vladu je to i dalje visok broj, ali su za Božić dozvoljena okupljanja do 10 ljudi iz 10 kućanstava.

