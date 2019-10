Turska uspravno stoji nasuprot cijelog svijeta

Predsjednik Republike Turske Recep Tayyip Erdogan izjavio je danas da je Turska u međunarodnoj borbi u kojoj čvrsto i uspravno stoji nasuprot cijelog svijeta.

“S bolnim osmijehom gledamo na to što nam lekcije o humanosti žele držati oni koji su odgovorni za smrt 50 miliona ljudi tokom Drugog svjetskog rata. Onima koji našu humanost vide kao slabost, nikada nećemo odustajati pokazivati da imamo čeličnu čaku u rukavici od kadife”, poručio je Erdogan na skupu u Predsjedničkoj palati u Ankari.



Podsjetivši kako je Evropski parlament jučer predložio da se u Siriji proglasi zona zabranjenih letova, Erdogan je kazao da je Turska to predlagala dok su stotine hiljada civila bili izloženi zračnim napadima sirijskog režima i drugih snaga.



“Usplahire se kada kažem da ćemo otvoriti vrata izbjeglicama, ne brinite, kada dođe čas ta se vrata mogu otvoriti”, kazao je Erdogan.



Erdogan je dalje kazao da su Turske oružane snage tokom operacije na sjeveru Sirije od terorista oslobodile i pod kontrolu stavile područje od 4.220 kilometara kvadratnih te je dodao da turska vojska u saradnji sa Sirijskom nacionalnom vojskom trenutno čisti zaostale terorističke elemente i minsko-eksplozivne naprave na tom području.



“Naše je prirodno pravo da neutraliziramo teroriste ako nam se suprotstave. Nećemo sudjelovati u igri ako nam neko pokuša te teroriste postaviti na granicu tako što će im promijeniti ime, zastave ili uniforme. Pozivam cijeli svijet da shvati i prihvati činjenicu da je teroristička organizacija YPG/PKK opasna koliko i ISIS. Nećemo nikada odustati od naše borbe i tokom nje nećemo nikada kalkulirati”, kazao je Erdogan.



Erdogan je također kazao da je vojna operacija uvijek bila zadnji izbor Turske, ali da je dovedena u takvu situaciju da su takve operacije bile neminovne na sjeveru Sirije.



Komentirajući predstojeći proces pisanja novog ustava Sirije, Erdogan je kazao da će javnosti uvijek otkrivati sve one koji pokušaju sabotirati taj proces korištenjem terorističkih grupa ili sirijskog režima.

Autor: AA