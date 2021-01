Turković: Dodik bezuspješno pokušava skrenuti pažnju sa nezapamćenog skandala

Milorad Dodik kazao je danas kako je “političko Sarajevo izdiglo temu o ukrajinskoj ikoni na politički nivo, a Bisera Turković je to uputila Tužilaštvu BiH pa nek oni to rješavaju, to je njihov problem”, rekao je predsjedavajući Predsjedništva BiH, te dodao da “Bisera Turković ništa ne razumije, ali je ostrašćena protiv Srba, inače sebi ne bi dozvolila da to pokreće prije rasprave u Predsjedništvu ili negdje drugo”.

Nakon ove izjave Dodika oglasila se i zamjenica predsjedavajućeg Vijeća ministara i ministrica vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Bisera Turković.

Izjavila je da Milorad Dodik bezuspješno pokušava skrenuti pažnju sa nezapamćenog diplomatskog skandala i po oprobanom receptu optužiti druge.

– Najprije očekujem od predsjedavajućeg Predsjedništva Bosne i Hercegovine da se počne baviti svojim poslom i da prestane dezavuisati građane, posebno u situaciji u kojoj je na međunarodnom nivou osramotio sebe, naše građane, ali i cijelu Bosnu i Hercegovinu i Rusku Federaciju.

U ovoj zemlji ljudi jasno prepoznaju kada ih neko vara, kada se neodgovorno ponaša i pokušava zavaditi narod s ciljem očuvanja vlastite pozicije, koja omogućava enormno bogaćenje. Istovremeno, u dijelu Bosne i Hercegovine, gdje gospodin Dodik ima skoro apsolutnu vlast, sve su duži redovi pred javnim kuhinjama, najniže su penzije, investicije skoro da ne postoje, a zaduženja su svakim danom sve veća.

U vremenu, kada se migranti smrzavaju u našoj zemlji i ugrožavaju im se osnovna ljudska prava, Dodik se, kao nosilac najviše funkcije u državi, uprkos zahtjevima Evropske unije, protivi raspoređivanju migranata u cijeloj zemlji, blokira angažman Oružanih snaga Bosne i Hercegovine na granici, ali čini i niz drugih postupaka koji su doveli do eskalacije ovog problema.

Svojom politikom konstantno blokira ispunjavanje 14 prioriteta Evropske komisije za članstvo Bosne i Hercegovine u EU, ali i realizaciju obaveza iz Programa reformi, koje svim građanima trebaju donijeti napredak.

Također, u bosanskohercegovačkom entitetu RS, gdje njegova stranka ima vlast, krše se osnovna ljudska prava, i ne čini ništa na izvršavanju međunarodnih i domaćih presuda, poput izmještanja crkve iz avlije Fate Orlović u Konjević Polju i omogućavanja bošnjačkoj djeci nastave na bosanskom jeziku.

Zbog svega, poručujem gospodinu Dodiku, da se bavi suštinskim problemima građana, te da se prihvati poslova za koje je plaćen, ili da jednostavno ostavi prostor za druge predstavnike iz reda srpskog naroda, koji su spremni da se bore i brinu za srpski, ali i sve ostale narode i građane u Bosni i Hercegovini.

I na kraju, želim da se osvrnem i na slučaj „Ikona“, kojom je gospodin Dodik omalovažio našeg važnog gosta i njegovu zemlju. Umjesto pokušaja zbunjivanja i manipulisanja cijelim slučajem, želim da napomenem da Ambasada Ukrajine u Bosni i Hercegovini i Ministartsvo vanjskih poslova ove zemlje traže vraćanje ikone, za koju tvrde da pripada kulturnom naslijeđu ove zemlje.

Za početak, predlažem gospodinu Dodiku, kako bi se izbjegla politizacija ovog slučaja, da postupi po prijedlogu Ministarstva vanjskih poslova Ruske Federacije koje je vratilo ikonu i u rješavanje ovog slučaja uključi Interpol, ili Tužilaštvo Bosne i Hercegovine, koje je već formiralo predmet. Ukoliko nema ništa sporno, kako on tvrdi, neka ikonu preda istražnim i pravosudnim organima, koji će utvrditi porijeklo predmeta i način na koji je ikona stigla u Bosnu i Hercegovinu.

U međuvemenu, dok istraga traje, pozivam gospodina Dodika da zajedno radimo na rješavanju problema naših građana i ispunjavanju svih obaveza iz naših strateških dokumenata“, kazala je u svom reagovanju ministrica Turković.

Autor: Fokus.ba