Tuka: Nakon utrke u Torunu imao sam osjećaj da mogu do rekorda

Najbolji bosanskohercegovački atletičar Amel Tuka osvojio je drugo mjesto na 800 metara na dvoranskom mitingu u Madridu.

S vremenom 1:45,95 Tuka je postavio novi dvoranski rekord BiH na 800 metara, što je ujedno i rekord Balkana.

Nakon utrke istakao je da je presretan zbog ostvarenog vremena, s obzirom na to da se nije potpuno ni spremao za dvoranske nastupe. Ističe da je u Madrid došao pun samopouzdanja te da je osjećao da može do rekorda.

– Ovo samopouzdanje sam dobio poslije trke u Torunu gdje sam istrčao 1:46,35. Osjećaj koji sam imao ulio mi je samopouzdanje, to je osjećaj koji volim i koji mi daje posebne znakove, tako da sam u Madrid došao sa velikim samopouzdanjem. Cilj mi je bio da trčim ispod 1.46 i da popravim rekord BiH ujedno i rekord Balkana, što je i jedan od najboljih rezultata u Evropi ove godine. Presretam sam s obzirom na to da nisam ljubitelj dvorane i pravim veliku razliku u takmičenjima u dvorani i na otvorenom – rekao je Tuka.

Dodaje da je konkurencija u dvorani ove godine izuzetno jaka, što mu daje poticaj da bude još bolji. No, potcrtao je da je glavni dio sezone pred njim, utrke na otvorenom gdje će pokušati da pomjeri svoje granice i ostvari dobar rezultat na dvoranskom EP-u. No, ističe da mu je sezona na otvorenom u prvom planu, s obzirom na to da su ove godine na programu Olimpijske igre.

– O medaljama je uvijek teško pričati i tu se nikad nikad ne zna. Za medalja treba da se poklope sve kockice, tako da ne razmišljam o tome, želim da zadržim ovaj osjećaj, da napredujem, postepeno da poboljšavam vrijeme. Ovo je rekord iz bazičnih treninga, nisam radio specijalne treninge za 800 metara te znam da ima mnogo prostora za napredovanje. Presretan sam, ali svakako da je sezona na otvorenom najvažnija pogotovo jer me očekuju Olimpijske igre – naglasio je najbolji bh. atletičar.

– Tuka će danas imati prijem u Ambasadi BiH u Madridu, nakon čega se vraća u Veronu.

Autor: Fena