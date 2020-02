Trumpov zet Palestincima: Ili mirovni plan ili ništa od države

Visoki savjetnik i zet predsjednika SAD-a Donalda Trumpa Jared Kushner izjavio je da Izrael ne bi trebalo da prizna palestinsku državu ako Palestinci ne ispune neke od uslova plana Trumpove administracije.

Novinar CNN Fareed Zakaria postavio mu je pitanje da objasni uslove koje plan postavlja za Palestince prije nego što će im Trumpova administracija omogućiti da osnuju državu, prenosi Beta.



On je ocijenio da “nijedna arapska zemlja” trenutno ne zadovoljava ono što se od Palestinaca očekuje da ispune u naredne četiri godine, uključujući slobodu štampe, slobodne i fer izbore, poštovanje ljudskih prava za svoje građane, nezavisno sudstvo i finansijske institucije sposobne da se angažuju u međunarodnim tržišnim transakcijama.



Kushner je postavljene uslove označio osnovnim.



“Hoćete da kažete da ne bi trebalo da imamo te kriterijume, da kažete: ‘U redu je ako nećete da poštujete ljudska prava, da ne dozvolite ljudima da govore slobodno, ako ne želite da za to budete zainteresovani’. Pitanje je kako da navedemo Izrael da učini kompromise o teritorijalnom nesporazumu”, rekao je Kushner u odgovoru na primjedbu novinara da je to zapravo način da se kaže Palestincima da nikada neće imati državu jer ni jedna arapska zemlja nije u poziciji koja se zahtjeva od Palestinaca prije nego naprave državu.



Kushner je Palestinsku upravu koja vlada dijelom Zapadne obale označio “policijskom državom” i “ne baš uspješnom demokratijom”.



On tvrdi da za Palestince, ako žele da žive bolje, sada postoji okvir da to postignu.



“Ako oni smatraju da ne mogu da održe te standarde, mislim da Izrael ne može da preuzme rizik da ih prizna kao državu da im omogući da preuzmu kontrolu jer je jedina opasnija stvar od onoga što imamo danas neuspjela država”, rekao je Kušner.



Glavni palestinski mirovni pregovarač Saeb Erekat je kritikovao Kushnera zbog takve ocjene, rekašvi da je on unilateralno odlučio kako će izgledati mirovni sporazum između Izraela i Palestinaca.



“Šta je ostalo za pregovore? Kada sam rekao da se o tim pitanjima mora pregovorati između nas i Izraela direktno, Kushner je odgovorio označivši me neuspjelim pregovaračem nesposobnim da pregovara. On je pregovarao u moje ime jer zna bolje šta je najboje za mene”, naveo je Erekat u saopštenju za američku TV mrežu ocijenivši da se radi o diktatu, aroganciji i ucjeni.



U subotu je Kushner također kritikovao Erekata, označivši ga lično odgovornom što nije postignut sporazam s Izraelom u proteklih pola vijeka.



Trump je predstavio dugo očekivani prijedlog u Vašingtonu 28. januara.



Na osnovu tog dokumenta Izrael će moći da anektira sva svoja naselja na okupiranoj Zapadnoj obali iako ih veći dio međunarodne zajednice smatra nelegalnim, kao i dolinu Jordana koja čini četvrtinu te teritorije.



U zamjenu za to Paelstinci će dobiti državu u Gazi, dijelovima Zapadne obale i nekim kvartovima u predgrađu Jeruslima.



Izrael će kontrolisati granice te države, njen vazdušni prostor i brinuti se za bezbijednost.



Kritičari tog plana, takozvanog Sporazuma vijeka, kažu da će Palestinci ostati bez državnosti u svakom pogledu.

Autor: Vijesti.ba