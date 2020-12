Trump želi zračnu luku imenovanu u njegovu čast

JESTE li spremni za let iz Zračne luke Donald J. Trump u Palm Beachu?

Kruže izvješća da je predsjednik koji će dužnost napustiti 20. siječnja pitao savjetnike i pomoćnike što treba poduzeti da neka zračna luka bude imenovana njemu u čast, objavio je Daily Beast, a prenosi njemačka novinska agencija dpa.

Judd Deere, zamjenik predstavnice za tisak Bijele kuće, nije htio potvrditi za Miami Herald je li o tome bilo govora.

“Neslužbeno – ne komentiramo privatne razgovore”, odgovorio je Deere u mailu poslanom u subotu.

Trumpova zračna luka na Floridi?

Međutim, budući da je Palm Beach International udaljen samo nekoliko kilometara od Mar-a-Laga, gdje se očekuje da će Trump živjeti sa suprugom i sinom Barronom, čini se da je to najvjerojatnija zračna luka koja bi nosila njegovo ime bude li on to poželio.

Ne mogu se isključiti ni Miami International Airport ni Fort Lauderdale-Hollywood International. Ni jedna ni druga zračna luka nisu daleko.

Melania Trump navodno je nedavno obišla školu Pine Crest u Fort Lauderdaleu kao potencijalnu školu za sina, tinejdžera Barrona.

Kći Ivanka i zet Jared Kushner kupili su ranije u prosincu zemljište u Indian Creek Villageu vrijedno 30 milijuna dolara u okrugu Miami-Dade.

Javili se iz Zračne luke Palm Beach International

Christian Ziegler, najviši dužnosnik Republikanske stranke na Floridi, predložio je da se Palm Beach International preimenuje u Međunarodnu zračnu luku Trump. Kao takva, ona bi “bila ulaz u Južnu Floridu za obožavatelje bivšeg predsjednika”, izvijestio je Sun-Sentinel.

Glasnogovornica te zračne luke rekla je za Sun-Sentinel da im se nitko nije obratio u vezi s promjenom imena.

U južnoj Floridi mogla bi biti i Trumpova predsjednička knjižnica, navodi se u izvješćima.

“Apsolutno bismo trebali tražiti predsjedničku knjižnicu na Floridi. To bi bio fantastičan ekonomski generator”, rekao je Ziegler za Sun-Sentinel.

Knjižnicu je možda lakše ostvariti. Tradicija je da svaki predsjednik osnuje predsjedničku knjižnicu.

Da bi dobila zračnu luku imenovanu po predsjedniku, “lokalna vlada mora biti spremna pozabaviti se tom idejom”, piše The Points Guy.

Pomoglo bi da je država crvena, što je boja Republikanske stranke. Trumpu je pripalo 29 elektorskih glasova nakon što je na Floridi prikupio više glasova od novoizabranog predsjednika Joea Bidena.

Povjerenstvo okruga Palm Beach moralo bi preuzeti zadaću da potakne preimenovanje svoje zračne luke, izvješćuje WPLG.

Trump zasad o ovoj ideji nije tvitao

Palm Beach odabrao je Bidena koji je na predsjedničkim izborima u studenom dobio 56.1 posto glasova, prema državnim rezultatima.

Biden je pobijedio u Miami-Dadeu s 53.4 posto, a u Browardu s 64.6 posto.

Trump je, doduše, osvojio u Florida Keysu 53.5 posto glasova, ali mala Zračna luka Monro nije međunarodna megapostaja koju bi Trump vjerojatno favorizirao.

Naravno, ništa od toga ne kaže da komisija mora glasati u skladu s izbornim rezultatima.

Trump zasad o tome nije tvitao – ni o zračnoj luci ni o knjižnici.

Dobije li Trump zračnu luku, pridružit će se nizu od 10 američkih predsjednika iz obiju velikih stranaka čija imena nose zračne luke.

To su: Abraham Lincoln (Springfield, Illinois), Theodore Roosevelt (Dickinson, North Dakota), Dwight Eisenhower (Wichita, Kansas), John F. Kennedy (New York), Gerald R. Ford (Grand Rapids, Michigan), George Washington i Ronald Reagan (Virginia’s Ronald Reagan Washington National Airport) i George H.W. Bush (Houston).

Također, u ožujku 2012. Zračna luka Adams Field iz Little Rocka u Arkansasu preimenovana je u Nacionalnu zračnu luku Billa i Hillary Clinton.

Jimmy Carter ima regionalnu zračnu luku koja je po njemu imenovana u Georgiji. Obama? Zasad još ne.

Autor: Hina